Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch truyền thông theo định kỳ tháng, theo chiến dịch,...
Phối hợp với đội nhóm để phát triển và sản xuất nội dung bài viết, hình ảnh, videos cho các nền tảng quảng cáo và mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Reel,...
Quản lý và sản xuất thông điệp, nội dung trên các nền tảng, các ấn phẩm để đảm bảo tính nhất quán, hiệu quả theo các chiến dịch truyền thông, tiếp thị.
Kết nối, làm việc với các đối tác truyền thông, KOLs, KOCs, seeding...phù hợp với mục tiêu chung của chiến dịch.
Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng trên các kênh social của Công ty.
Giám sát thực thi hoạt động truyền thông, báo cáo, đánh giá và đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch để đảm bảo kết quả công việc.
Nghiên cứu thị trường, insights khách hàng, nắm bắt xu hướng thị trường, người tiêu dùng...nhằm đề xuất cải tiến trong vận hành doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả truyền thông.
Giám sát chi phí truyền thông, đề xuất phương án tối ưu chi phí.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương từ 3 năm trở lên.
Tư duy logic, sáng tạo, am hiểu về các kênh truyền thông.
Tinh thần làm việc cam kết, kỷ luật.
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ, F&B là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.
Được đào tạo kỹ lưỡng về thị trường, sản phẩm và các kỹ năng Marketing, chiến lược kinh doanh
Được tham gia các khoá đào tạo dịch vụ, pha chế, kỹ năng mềm... miễn phí.
Môi trường làm việc trẻ, thẳng thắn, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chơi.
Các quyền lợi khác: voucher đồ uống miễn phí, team building, nghỉ mát, thưởng, bảo hiểm etc.
Địa điểm làm việc: Tòa nhà Licogi 13 Tower, Đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:15 đến 17:30), nghỉ hai ngày thứ Bẩy và các ngày CN
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)

Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà Licogi 13 Tower, Đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

