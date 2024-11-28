Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Aladdin Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty TNHH Aladdin Vina
- Hà Nội: Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Lên ý tưởng và viết nội dung bán hàng trên sàn TMĐT
Quản lý và vận hành gian hàng của công ty trên các trang TMĐT (Shopee, Tiki, Lazada, Sendo...)
Lên kế hoạch và đề xuất các CTKM, quảng cáo để phát triển các sàn TMĐT
Tìm hiểu thị trường và sản phẩm cạnh tranh để có thể đưa ra đề xuất kinh doanh với ban lãnh đạo
Phối hợp cùng team lên ý tưởng cho các campaign, chương trình khuyến mãi, ngày hội đặc biệt của các thương hiệu trên kênh TMĐT.
Quản lý fanpage, website
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam/Nữ
Kinh nghiệm 1 năm trở lên
Nắm rõ vận hành quảng cáo các sàn
Tại Công ty TNHH Aladdin Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty.
Thu nhập: LC từ 10 triệu (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Aladdin Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
