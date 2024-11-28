Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Aladdin Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên ý tưởng và viết nội dung bán hàng trên sàn TMĐT

Quản lý và vận hành gian hàng của công ty trên các trang TMĐT (Shopee, Tiki, Lazada, Sendo...)

Lên kế hoạch và đề xuất các CTKM, quảng cáo để phát triển các sàn TMĐT

Tìm hiểu thị trường và sản phẩm cạnh tranh để có thể đưa ra đề xuất kinh doanh với ban lãnh đạo

Phối hợp cùng team lên ý tưởng cho các campaign, chương trình khuyến mãi, ngày hội đặc biệt của các thương hiệu trên kênh TMĐT.

Quản lý fanpage, website

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học

Giới tính: Nam/Nữ

Kinh nghiệm 1 năm trở lên

Nắm rõ vận hành quảng cáo các sàn

Tại Công ty TNHH Aladdin Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty.

Thu nhập: LC từ 10 triệu (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Aladdin Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin