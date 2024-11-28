Tuyển Marketing Planner CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Marketing Planner

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Planner Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 46 Đường số 2, KDC Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Marketing Planner Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Marketing. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự Marketing, điều phối và kiểm soát công việc của từng thành viên đảm bảo hoàn thành theo mục tiêu công việc được giao;
- Xây dựng hình ảnh và định hướng phát triển thương hiệu của Công ty và tính nhất quán về mặt hình ảnh, nhận diện và thương hiệu trong cùng hệ thống Công ty;
- Xây dựng kế hoạch Marketing, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về định hướng phát triển và chiến lược Marketing trong từng giai đoạn, đồng thời phối hợp với các Đơn vị, Phòng/ban để phát triển và triển khai kế hoạch Marketing cho tất cả loại hình sản phẩm, dịch vụ, sự kiện,... của Công ty;
- Xây dựng và triển khai các hoạt động quảng bá, truyền thông, chương trình khuyến mãi: ưu đãi, giới thiệu món mới, khai trương ... bao gồm mục tiêu, kế hoạch và dự đoán hiệu quả nhằm hỗ trợ kinh doanh thường niên đảm bảo định hướng và mục tiêu kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn;
- Xây dựng và triển khai các hoạt động liên kết với đối tác nhằm tăng cường quảng bá, và thúc đẩy doanh số bán hàng
- Xây dựng kế hoạch, cách thức phát triển vào từng thời đoạn cho các kênh truyền thông (Fanpage, Google, Website, hệ thống Delivery và các kênh truyền thông khác...)
- Quản lý, đánh giá và đo lường hiệu quả giữa chi phí và hiệu quả của hoạt động MKT
- Đảm bảo thiết kế POSM hiệu quả, phối hợp với bộ phận kinh doanh để chạy các sự kiện tại các cửa hàng.
- Đảm bảo các hình ảnh quảng bá thương hiệu tại cửa hàng phải được duy trì tốt và đúng theo quy định
- Thực hiện phát triển và duy trì mối quan hệ gắn bó với các trung tâm thương mại và các siêu thị nhằm hỗ trợ thêm cho kênh quảng bá tại TTTM/ Siêu thị
- Thực hiện các chương trình chăm sóc và thu thập ý kiến khách hàng.
- Thực hiện công tác nghiên cứu và đánh giá thị trường, đối thủ theo quý, năm
- Lên ngân sách và quản lý chi phí Marketing hàng quý, năm
- Định kỳ tổng hợp, phân tích, đánh giá các hoạt động Markeitng, Truyền thông, ngân sách cho từng nhãn hàng phụ trách, đảm bảo đạt được mục tiêu của chiến lược Marketing đề ra.
- Thực hiện các nhiệm vụ và các báo cáo khác theo yêu cầu và chỉ đạo từ Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, kinh tế, ngoại thương, thương mại,...
- Kinh nghiệm: Trên 5 năm trong lĩnh vực MKT
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Nhà hàng khách sạn, tiêu dùng nhanh và kênh bán lẻ ( F&b, FMCG, Retail)
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Khả năng lập kế hoạch, tư duy, phân tích và thuyết trình.
- Khả năng quản lý và làm việc nhóm, độc lập.
- Chủ động, cầu tiến, khả năng chịu áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 18 - 20 Triệu
- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Thưởng lương tháng 13; Thưởng các kỳ lễ (30/4, 2/9) theo quy chế công ty.
- Lương tháng 14 theo tình hình kinh doanh của công ty.
- Thưởng thâm niên.
- Ngày phép năm tăng theo thâm niên làm việc cụ thể: cứ 1 năm làm việc tăng thêm 1 ngày phép, đủ 15 ngày thì cứ 3 năm tăng thêm 1 ngày.
- Có chế độ phát triển, đào tạo bản thân.
- Cung cấp công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc,...
- Đi du lịch 1 năm/lần, tham gia các hoạt động ngoại khóa hằng quý, hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HI-FOODS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P-4B, Đường Trung Tâm, KCN Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam

