Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH IOTLINK làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 76 - 78 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Mobile Developer

Có kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng với Flutter.

Có nhiều kinh nghiệm trong việc tùy chỉnh UIs, thành thạo tích hợp với RESTful APIs.

Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Có hiểu biết về các mẫu kiến trúc phần mềm MVC, MVP, MVVM, ...

Có hiểu biết về các phương pháp quản lý trạng thái trong Flutter, và kinh nghiệm sử dụng Cubit, Bloc, ...

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, gỡ lỗi trong quá trình phát triển.

Quen thuộc quản lý mã nguồn với GIT.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CNTT.

Từng phát triển ứng dụng liên quan đến bản đồ. (plus)

Có hiểu biết về phát triển ứng dụng Android, iOS native. (plus)

Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 full.

BHXH, khám sức khỏe định kỳ.

Teambuilding, pantry.

Thưởng lễ, sinh nhật, hiếu hỉ...

Các chính sách phúc lợi khác theo quy định luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Được tham gia các dự án ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực GIS.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IOTLINK

