Tuyển Bán hàng thời trang THỜI TRANG HASHTAGEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Hoa Lài, Phường 7, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Trưng bày, chăm sóc, bảo quản sản phẩm theo đúng quy định, tiêu chuẩn thương hiệu.

Giải đáp, tư vấn đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng.

Trực quầy, tiếp khách khi đến cửa hàng.

Kiểm hàng trước khi đóng gói, check mã đơn trước khi đưa cho nv giao hàng.

Soạn và gói hàng theo đơn đặt của khách, đảm bảo đúng mã/size/số lượng.

Bảo quản hàng đúng phân loại, dán tem lên nhãn quần áo.

Bán hàng dưới shop khi có khách.

Đảm bảo sạch sẽ của sản phẩm và tại nơi làm việc.

Các công việc phát sinh được giao từ quản lý.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, yêu thích thời trang.

Sinh viên đang học, các bạn muốn kiếm thêm.

Vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm công việc, kỹ tính, có trách nhiệm với hàng hóa, sản phẩm.

Có khả năng bán hàng , tư vấn và nắm bắt thị hiếu của khách hàng tốt.

Biết sắp xếp, ngăn nắp, gọn gàng.

Siêng năng, chịu khó làm việc, Sức khỏe tốt, không ngại làm việc với hàng hóa.

Có sự chủ động trong công việc, trung thực, bắt buộc tăng ca vào các ngày sale (nếu cần).

Tại THỜI TRANG HASHTAGEM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30/12h00 - 21h00 (đăng ký lịch cùng quản lý), 1 tháng nghỉ 4 ngày, nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần.

Mức lương: 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ (fulltime) hoăc có thể làm part-time thời gian linh động, mức lương 20k/giờ, đăng ký lịch làm trước với leader kho mỗi tuần.

Công ty hỗ trợ phí gửi xe tại tòa nhà.

Được hưởng bảo hiểm, 12 ngày phép trong năm theo đúng luật lao động (áp dụng fulltime).

Môi trường trẻ, năng động, hòa đồng.

Được hướng dẫn bài bản trước khi bắt đầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại THỜI TRANG HASHTAGEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin