Tuyển Bán hàng thời trang THỜI TRANG HASHTAGEM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

THỜI TRANG HASHTAGEM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
THỜI TRANG HASHTAGEM

Bán hàng thời trang

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại THỜI TRANG HASHTAGEM

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 12 Hoa Lài, Phường 7, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Trưng bày, chăm sóc, bảo quản sản phẩm theo đúng quy định, tiêu chuẩn thương hiệu.
Giải đáp, tư vấn đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng.
Trực quầy, tiếp khách khi đến cửa hàng.
Kiểm hàng trước khi đóng gói, check mã đơn trước khi đưa cho nv giao hàng.
Soạn và gói hàng theo đơn đặt của khách, đảm bảo đúng mã/size/số lượng.
Bảo quản hàng đúng phân loại, dán tem lên nhãn quần áo.
Bán hàng dưới shop khi có khách.
Đảm bảo sạch sẽ của sản phẩm và tại nơi làm việc.
Các công việc phát sinh được giao từ quản lý.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, yêu thích thời trang.
Sinh viên đang học, các bạn muốn kiếm thêm.
Vui vẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm công việc, kỹ tính, có trách nhiệm với hàng hóa, sản phẩm.
Có khả năng bán hàng , tư vấn và nắm bắt thị hiếu của khách hàng tốt.
Biết sắp xếp, ngăn nắp, gọn gàng.
Siêng năng, chịu khó làm việc, Sức khỏe tốt, không ngại làm việc với hàng hóa.
Có sự chủ động trong công việc, trung thực, bắt buộc tăng ca vào các ngày sale (nếu cần).

Tại THỜI TRANG HASHTAGEM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30/12h00 - 21h00 (đăng ký lịch cùng quản lý), 1 tháng nghỉ 4 ngày, nghỉ 1 ngày bất kỳ trong tuần.
Mức lương: 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ (fulltime) hoăc có thể làm part-time thời gian linh động, mức lương 20k/giờ, đăng ký lịch làm trước với leader kho mỗi tuần.
Công ty hỗ trợ phí gửi xe tại tòa nhà.
Được hưởng bảo hiểm, 12 ngày phép trong năm theo đúng luật lao động (áp dụng fulltime).
Môi trường trẻ, năng động, hòa đồng.
Được hướng dẫn bài bản trước khi bắt đầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại THỜI TRANG HASHTAGEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

THỜI TRANG HASHTAGEM

THỜI TRANG HASHTAGEM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12 Hoa Lài, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

