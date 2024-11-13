Tuyển Bán hàng thời trang Công Ty TNHH Youcan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công Ty TNHH Youcan
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 51 Đường 41 Phường 6, Quận 4
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương Thỏa thuận
Nếu bạn đam mê ngành Bán hàng, Công nghệ, Thời Trang và mong muốn làm việc trong môi trường Startup đầy năng động, hãy gia nhập Đội ngũ Sale - Chăm sóc khách hàng của Rentzy. Cùng chúng tôi, bạn sẽ góp phần thúc đẩy thời trang bền vững để bảo vệ môi trường, giúp hàng triệu phụ nữ Việt Nam chạm tay tới tủ đồ mơ ước hơn 300 thương hiệu hàng đầu Việt Nam mà không phải lo lắng về chi phí hay việc bảo quản.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính nữ, sinh năm từ 1997 - 2002
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực bán hàng/ chăm sóc khách hàng, tư vấn và hỗ trợ khách hàng hiệu quả trên nhiều kênh Online/Offline
- Thái độ phục vụ "ưu tiên trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu"
- Thành thạo và thao tác máy tính nhanh; Có laptop cá nhân
- Trung thực, vui vẻ, hòa đồng, có kỹ năng làm việc nhóm, tự giác và siêng năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Youcan
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
