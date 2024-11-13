Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN9, khu Công nghiệp Thạch Thất

- Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam, ĐCT08, Phùng Xá, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách quản lý, sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy móc sản xuất Bảng mạch điện tử (Phòng Quản lý thiết bị).
Lập trình PLC cho thiết bị, máy móc mới.
Hỗ trợ lắp đặt máy móc sản xuất và di chuyển thiết bị khi mở rộng sản xuất.
Đối ứng sửa chữa kịp thời khi có sự cố về thiết bị trên dây chuyền.
Thực hiện các yêu cầu công việc khác khi phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học chuyên ngành Tự động hóa
Có kinh nghiêm trong lĩnh vực Tự động hóa
Ưu tiên thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên có ngoại ngữ: Nhật/ Trung/ Anh
Có kinh nghiệm làm việc nhóm, làm việc độc lập
Hòa đồng, chăm chỉ, chịu khó
Chịu được áp lực công việc cao, có ý muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường doanh nghiệp nước ngoài quy mô lớn, chuyên nghiệp, là một môi trường lý tưởng để phát triển bản thân.
Thời gian làm việc thông thường 05 ngày/tuần, đi làm 01 Thứ Bảy/tháng.
Nhiều cơ hội thăng tiến, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và Công ty.
Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.
Công ty có xe đưa đón từ các điểm trong nội thành Hà Nội tới Công ty (20 phút từ Big C).
Công ty có Ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi trong khuôn viên nhà máy.
Nghỉ phép 12 ngày/năm + 5 ngày nghỉ thêm nguyên lương của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN9, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

