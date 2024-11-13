Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN9, khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam, ĐCT08, Phùng Xá, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện tử/viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách quản lý, sữa chữa, bảo dưỡng thiết bị máy móc sản xuất Bảng mạch điện tử (Phòng Quản lý thiết bị).

Lập trình PLC cho thiết bị, máy móc mới.

Hỗ trợ lắp đặt máy móc sản xuất và di chuyển thiết bị khi mở rộng sản xuất.

Đối ứng sửa chữa kịp thời khi có sự cố về thiết bị trên dây chuyền.

Thực hiện các yêu cầu công việc khác khi phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học chuyên ngành Tự động hóa

Có kinh nghiêm trong lĩnh vực Tự động hóa

Ưu tiên thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên có ngoại ngữ: Nhật/ Trung/ Anh

Có kinh nghiệm làm việc nhóm, làm việc độc lập

Hòa đồng, chăm chỉ, chịu khó

Chịu được áp lực công việc cao, có ý muốn gắn bó lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường doanh nghiệp nước ngoài quy mô lớn, chuyên nghiệp, là một môi trường lý tưởng để phát triển bản thân.

Thời gian làm việc thông thường 05 ngày/tuần, đi làm 01 Thứ Bảy/tháng.

Nhiều cơ hội thăng tiến, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và Công ty.

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

Công ty có xe đưa đón từ các điểm trong nội thành Hà Nội tới Công ty (20 phút từ Big C).

Công ty có Ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi trong khuôn viên nhà máy.

Nghỉ phép 12 ngày/năm + 5 ngày nghỉ thêm nguyên lương của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin