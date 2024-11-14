Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ INOX HOÀNG TÂM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ INOX HOÀNG TÂM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ INOX HOÀNG TÂM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 481 Xa Lộ Hà Nội, KP 5B, Phường Tân Biên, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Vận hành các thiết bị chuyên dụng, các hệ thống điện, máy nén khí.
Bảo trì hệ thống điện, nước phục vụ sản xuất.
Lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất.
Các công việc liên quan đến công tác chuyên môn.
Ứng viên có kinh nghiệm làm việc với thiết bị cơ khí là một lợi thế.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương
Tốt nghiệp trung cấp ngành cơ khí, điện-điện tử trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp cao đẳng Cao Thắng.
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ, các thiết bị cầm tay (máy cắt, máy hàn, máy mài..)
Có tinh thần trách nhiệm, nhạy bén trong công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt, tương tác làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ INOX HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 - 10 triệu, thương lượng thêm tùy theo năng lực.
Phụ cấp cơm trưa, công tác phí đầy đủ.
Chế độ và phúc lợi: tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ INOX HOÀNG TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô L1 đường số 8, KCN Lê Minh Xuân, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Tp Hcm

