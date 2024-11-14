Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ INOX HOÀNG TÂM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 481 Xa Lộ Hà Nội, KP 5B, Phường Tân Biên, Biên Hoà

Vận hành các thiết bị chuyên dụng, các hệ thống điện, máy nén khí.

Bảo trì hệ thống điện, nước phục vụ sản xuất.

Lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất.

Các công việc liên quan đến công tác chuyên môn.

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc với thiết bị cơ khí là một lợi thế.

Có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương

Tốt nghiệp trung cấp ngành cơ khí, điện-điện tử trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp cao đẳng Cao Thắng.

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ, các thiết bị cầm tay (máy cắt, máy hàn, máy mài..)

Có tinh thần trách nhiệm, nhạy bén trong công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt, tương tác làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ INOX HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 - 10 triệu, thương lượng thêm tùy theo năng lực.

Phụ cấp cơm trưa, công tác phí đầy đủ.

Chế độ và phúc lợi: tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

