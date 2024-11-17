Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company

Thợ cơ khí

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn I

- Bạch Thượng

- Duy Tiên

- Hà Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch bảo trì từ trưởng bộ phận.
- Bảo quản các công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị trong nhà máy.
- Thực hiện hàng ngày việc kiểm tra máy móc và các thiết bị liên quan trọng khu vực được phân công.
- Phối hợp với các KTV cơ khí khác hoàn thành công việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
- Đề xuất các thiết kế, cải tiến trong lĩnh vực cơ khí.
- Thực hiện 5S, ATLĐ, PCCC theo quy định của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học nghề trở lên chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Gò hàn...
- Ít nhất 1 năm làm bảo trì tại các đơn vị sản xuất.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Ưu tiên các ứng viên làm trong các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi.

Tại CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm trong top 158 công ty tư nhân lớn nhất VN, top 10 doanh nghiệp Thức ăn chăn nuôi uy tín nhất VN do người tiêu dùng bình chọn.
- BHXH, BH 24/7.
- Thưởng cuối năm từ 1-4 tháng lương (thử việc cũng được nhận). Thưởng thâm niên từ 1-10 chỉ vàng.
- Thưởng mọi dịp Lễ, Tết âm Tết dương, mừng tuổi, sinh nhật, 30/4, 1/6...
- Chế độ Du lịch nghỉ mát, Trung thu...
- Chế độ hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau cho nhân viên và người thân từ 4tr - hơn 33tr.
- Chế độ mừng thọ cho tứ thân phụ mẫu, mừng con đạt giải thi học sinh giỏi...
- Công việc ổn định, môi trường hỗ trợ, lành mạnh, cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company

CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

