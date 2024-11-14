Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn Giang

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tiếp nhận thông tin, data khách hàng từ Công ty

- Gọi điện tư vấn khách hàng.

- Nắm thông tin cơ bản về sản phẩm để tư vấn cho khách hàng

- Trực page, gọi điện, nhắn tin qua các nền tảng trực tuyến để tư vấn cho khách hàng về sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Tốt nghiệp từ trung cấp

- Chăm chỉ, ham học hỏi, nhiệt huyết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Cứng: 10 - 15 Triệu + Thưởng

Cơ hội học tập và phát triển:

- Được hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn triển khai công việc bài bản.

- Được tham gia học tập kinh nghiệm trực tiếp để hỗ trợ công việc và phát triển năng lực cá nhân.

- Có cơ hội phát triển & thăng tiến trong công việc.

- Không bị chịu áp lực về doanh số.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin