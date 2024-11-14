Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Văn Giang
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tiếp nhận thông tin, data khách hàng từ Công ty
- Gọi điện tư vấn khách hàng.
- Nắm thông tin cơ bản về sản phẩm để tư vấn cho khách hàng
- Trực page, gọi điện, nhắn tin qua các nền tảng trực tuyến để tư vấn cho khách hàng về sản phẩm
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Tốt nghiệp từ trung cấp
- Chăm chỉ, ham học hỏi, nhiệt huyết
- Tốt nghiệp từ trung cấp
- Chăm chỉ, ham học hỏi, nhiệt huyết
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương Cứng: 10 - 15 Triệu + Thưởng
Cơ hội học tập và phát triển:
- Được hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn triển khai công việc bài bản.
- Được tham gia học tập kinh nghiệm trực tiếp để hỗ trợ công việc và phát triển năng lực cá nhân.
- Có cơ hội phát triển & thăng tiến trong công việc.
- Không bị chịu áp lực về doanh số.
Cơ hội học tập và phát triển:
- Được hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn triển khai công việc bài bản.
- Được tham gia học tập kinh nghiệm trực tiếp để hỗ trợ công việc và phát triển năng lực cá nhân.
- Có cơ hội phát triển & thăng tiến trong công việc.
- Không bị chịu áp lực về doanh số.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI