Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 98A 98B 98C Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của công ty qua fanpage, các kênh chat của công ty hoặc qua tổng đài
Tư vấn, thuyết phục khách hàng mua hàng
Báo cáo tình hình công việc cho quản lý
Các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 20 - 32 tuổi
Tốt nghiệp THPT trở lên
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động
Thành thạo tin học văn phòng
Biết tiếng Thái , Campuchia, Lào là lợi thế (sẽ làm việc cho team oversea nếu biết thêm ngoại ngữ khác)
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 7tr5 - 8tr5 (tổng thu nhập từ 10-15 triệu/ tháng)
Phụ cấp cơm, điện thoại, xăng xe lên đến: 1tr5/tháng
Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp nhiều cơ hội học tập và phát triển từ các Sếp và đồng nghiệp.
Chế độ đãi ngộ tốt, lương tháng 13 và thưởng cuối năm 2-3 tháng lương.
Tham gia team building hàng năm.
Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
