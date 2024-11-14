Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 98A 98B 98C Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của công ty qua fanpage, các kênh chat của công ty hoặc qua tổng đài

Tư vấn, thuyết phục khách hàng mua hàng

Báo cáo tình hình công việc cho quản lý

Các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20 - 32 tuổi

Tốt nghiệp THPT trở lên

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động

Thành thạo tin học văn phòng

Biết tiếng Thái , Campuchia, Lào là lợi thế (sẽ làm việc cho team oversea nếu biết thêm ngoại ngữ khác)

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7tr5 - 8tr5 (tổng thu nhập từ 10-15 triệu/ tháng)

Phụ cấp cơm, điện thoại, xăng xe lên đến: 1tr5/tháng

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp nhiều cơ hội học tập và phát triển từ các Sếp và đồng nghiệp.

Chế độ đãi ngộ tốt, lương tháng 13 và thưởng cuối năm 2-3 tháng lương.

Tham gia team building hàng năm.

Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company

