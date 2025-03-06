Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1A Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ khách hàng qua tổng đài

Tư vấn sản phẩm và hỗ trợ kỹ thuật

Xây dựng cơ sở dữ liệu

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

– Có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng ít nhất 6 tháng

– Thời gian làm việc: Ca hành chính (8:30- 18:00) + OT theo sắp xếp của bộ phận.



+) Ca sáng: 7h-17h30



+) Ca trưa: 8h30-12h00 và 12h30-18h00



+) Ca tối: 8h00-22h00



– Kinh nghiệm làm ở các Công ty liên quan đến công nghệ, viễn thông, tài chính ngân hàng...

– Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong các công ty kinh doanh điện tử, phần mềm, CNTT hoặc các ngành bán lẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc;



- Thưởng hiệu quả công việc theo tháng.



- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);



- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, tiệc cuối năm, và các hoạt động thú vị khác trong năm;



- Chăm sóc sức khoẻ : Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;



- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;



- Được cung cấp máy tính cấu hình cao, trang thiết bị làm việc hiện đại;



- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

