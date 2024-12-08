Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12, Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Quản lý & đảm bảo cập nhật kịp thời & chính xác thông tin học viên trên hệ thống phần mềm.
- Phụ trách điểm danh học viên trong các lớp học thuộc ca làm việc, báo cáo tình hình đi học của học viên trong mỗi lớp tới Trưởng Bộ phận.
- Tiếp nhận các yêu cầu, thắc mắc từ phía khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại trung tâm trực tiếp, qua điện thoại hoặc email về dịch vụ của GLN .
- Thông báo (qua email và điện thoại) tới giáo viên và học viên khi mở lớp, hoặc có bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến lớp học.
- Kiểm tra sắp xếp lớp học trước giờ vào lớp, đảm bảo phòng, bảng, bàn ghế sạch sẽ, ngăn nắp, đủ ghế cho lớp học.
- Thời gian làm việc: Các buổi tối từ 5h15 - 9h30 và cuối tuần, sắp xếp ca linh hoạt. Làm việc tối thiểu 16 giờ/ tuần.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 1, 2, 3, 4 các trường đại học.
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng.
- Thành thạo sử dụng máy in, máy photocopy, máy chiếu và máy desktop.
- Có kiến thức về công tác hành chính văn phòng, chăm sóc khách hàng.
- Giao tiếp tiếng anh tốt.
- Hình thức: Ưa nhìn, Giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, không nói nặng giọng địa phương.
- Tính cách: Năng động, thích giao tiếp, nhanh nhẹn, trung thực, và có tinh thần làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 2.500.000 - 3.500.000 VNĐ/ tháng.
- Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và ưu việt
- Các chế độ khác: chế độ nghỉ mát hàng năm, thăm quan, dã ngoại, tổ chức sinh nhật, Happy Friday....
- Được làm việc với người nước ngoài, nâng cao khả năng tiếng Anh.
- Hỗ trợ dấu thực tập với các bạn sinh viên năm cuối.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN

CÔNG TY TNHH GIA LINH NGUYỄN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 & Tầng12, tòa nhà Tổ hợp văn phòng và Kinh doanh thương mại Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

