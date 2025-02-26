Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần thiết bị điện - điện tử Bách Khoa làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 561 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Nghe điện thoại tiếp nhận thông tin, và chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan xử lý công việc.

Kiểm tra danh sách các xe đang xử dụng dịch vụ, xử lý các xe bị lỗi dịch vụ

Tư vấn khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Độ tuổi: 22-35 tuổi.

Sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp Trung cấp (trở lên).

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, …)

Trung thực, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có trách nhiệm, cẩn thận với công việc chịu được áp lực công viêc cao.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng.

Tại Công ty Cổ phần thiết bị điện - điện tử Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ: 7,000,000 - 8,000,0000 đồng (theo năng lực nhân viên).

Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật, nghỉ lễ, tết và phép theo quy định nhà nước, công ty.

Hưởng các chế độ phúc lợi: sinh nhật, lễ, ngày thành lập công ty, lương Tháng 13, du lịch và tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty….

Được làm việc trong môi trường văn hóa, thân thiện, được đào tạo trong và ngoài công ty để thực hiện công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thiết bị điện - điện tử Bách Khoa

