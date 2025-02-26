Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần thiết bị điện - điện tử Bách Khoa làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần thiết bị điện - điện tử Bách Khoa
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: 561 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Nghe điện thoại tiếp nhận thông tin, và chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan xử lý công việc.
Kiểm tra danh sách các xe đang xử dụng dịch vụ, xử lý các xe bị lỗi dịch vụ
Tư vấn khách hàng, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ Độ tuổi: 22-35 tuổi.
Sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp Trung cấp (trở lên).
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, …)
Trung thực, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có trách nhiệm, cẩn thận với công việc chịu được áp lực công viêc cao.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng.
Sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp Trung cấp (trở lên).
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, …)
Trung thực, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có trách nhiệm, cẩn thận với công việc chịu được áp lực công viêc cao.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm Chăm sóc khách hàng.
Tại Công ty Cổ phần thiết bị điện - điện tử Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ: 7,000,000 - 8,000,0000 đồng (theo năng lực nhân viên).
Lương từ: 7,000,000 - 8,000,0000 đồng
Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật, nghỉ lễ, tết và phép theo quy định nhà nước, công ty.
Hưởng các chế độ phúc lợi: sinh nhật, lễ, ngày thành lập công ty, lương Tháng 13, du lịch và tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty….
Được làm việc trong môi trường văn hóa, thân thiện, được đào tạo trong và ngoài công ty để thực hiện công việc.
Lương từ: 7,000,000 - 8,000,0000 đồng
Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ chủ nhật, nghỉ lễ, tết và phép theo quy định nhà nước, công ty.
Hưởng các chế độ phúc lợi: sinh nhật, lễ, ngày thành lập công ty, lương Tháng 13, du lịch và tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty….
Được làm việc trong môi trường văn hóa, thân thiện, được đào tạo trong và ngoài công ty để thực hiện công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thiết bị điện - điện tử Bách Khoa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI