Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CURVES SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Quận 7 ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chào mừng đón tiếp Hội Viên (HV) đến tập Nhắn tin/ gọi HV đi tập Gọi điện đặt cuộc hẹn và theo dõi cuộc hẹn của khách hàng mới Hướng dẫn HV tập luyện theo bài tập Curves Bán gói tập Cân đo tư vấn HV hàng tháng Hoàn thành những kế hoạch hằng ngày trưởng nhóm giao

Có đào tạo cho những bạn chưa có kinh nghiệm

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích việc tập thể dục, thích môi trường năng động, quan tâm đến sức khỏe Có bằng trung cấp trở lên, tốt nghiệp các trường thể thao là một lợi thế Hòa đồng, năng động, không ngại giao tiếp Thái độ làm việc tốt, có trách nhiệm với công việc, gắng bó lâu dài với công ty Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CURVES SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Được review lương hàng năm Bảo hiểm (BHYT, BHXH , BHTN) theo quy định của nhà nước khi làm nhân viên chính thức, lương tháng 13... Hoa hồng theo doanh số Được tập thể dục miễn phí, có cơ hội trở thành trưởng chi nhánh, quản lý CLB Du lịch hàng năm và các chương trình team building khác Ngày phép: 12 ngày/năm, có phép thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CURVES SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.