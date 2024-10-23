Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CURVES SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CURVES SÀI GÒN
- Hồ Chí Minh: 35 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Quận 7 ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chào mừng đón tiếp Hội Viên (HV) đến tập
Nhắn tin/ gọi HV đi tập
Gọi điện đặt cuộc hẹn và theo dõi cuộc hẹn của khách hàng mới
Hướng dẫn HV tập luyện theo bài tập Curves
Bán gói tập
Cân đo tư vấn HV hàng tháng
Hoàn thành những kế hoạch hằng ngày trưởng nhóm giao
Có đào tạo cho những bạn chưa có kinh nghiệm
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích việc tập thể dục, thích môi trường năng động, quan tâm đến sức khỏe
Có bằng trung cấp trở lên, tốt nghiệp các trường thể thao là một lợi thế
Hòa đồng, năng động, không ngại giao tiếp
Thái độ làm việc tốt, có trách nhiệm với công việc, gắng bó lâu dài với công ty
Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CURVES SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Được review lương hàng năm
Bảo hiểm (BHYT, BHXH , BHTN) theo quy định của nhà nước khi làm nhân viên chính thức, lương tháng 13...
Hoa hồng theo doanh số
Được tập thể dục miễn phí, có cơ hội trở thành trưởng chi nhánh, quản lý CLB
Du lịch hàng năm và các chương trình team building khác
Ngày phép: 12 ngày/năm, có phép thâm niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CURVES SÀI GÒN
