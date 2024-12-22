Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH ISN-JUTEC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH ISN-JUTEC
Ngày đăng tuyển: 22/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công ty TNHH ISN-JUTEC

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH ISN-JUTEC

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản lý tòa nhà căn hộ dịch vụ và khách sạn
Chăm sóc khách thuê từ sau khi check in, đảm bảo giải quyết các thắc mắc/nhu cầu/vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thuê kịp thời, mang lại cho khách hàng dịch vụ tốt nhất nhanh nhất.
Sử dụng hệ thống CRM để quản lý và cập nhật thông tin khách hàng và các vấn đề phát sinh,
Đi thăm hỏi trực tiếp các khách gặp vấn đề nghiêm trọng hoặc các khách hàng lớn của công ty, ghi nhận ý kiến của khách hàng để cải tiến công việc. Chăm sóc khách thuê định kỳ.
Quản lý đội buồng phòng, bảo vệ, kỹ thuật.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ, độ tuổi từ 25 – 35 tuổi
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, đọc viết tốt; biết thêm tiếng Nhật là một lợi thế.
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm các công việc liên quan
Tính cách: Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt huyết, cẩn thận, khéo léo, kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt
Ưu tiên các ứng viên có mong muốn gắn bó lâu dài
Địa điểm làm việc: Flesta Lạch Tray – 358 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Tại Công ty TNHH ISN-JUTEC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 12tr – 15tr + phụ cấp xăng xe, điện thoại
- Thưởng doanh số theo quy định
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên
- Phúc lợi khác: phụ cấp xăng xe, trợ cấp điện thoại, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, du lịch hàng năm, team building, ký hợp đồng lâu dài...
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ISN-JUTEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ISN-JUTEC

Công ty TNHH ISN-JUTEC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

