Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI ÂU VIỆT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Số 77 Cát Bi, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Tiếp nhận, xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng về các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của công ty.

+ Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

+ Ghi nhận thông tin, phản hồi của khách hàng và chuyển thông tin đến các bộ phận liên quan để xử lý.

+ Theo dõi, cập nhật tình trạng xử lý các yêu cầu của khách hàng và thông báo kết quả cho khách hàng.

+ Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, giữ chân khách hàng.

+ Tham gia các hoạt động chăm sóc khách hàng theo kế hoạch của công ty.

+ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

+ Thực hiện các nghiệp vụ văn thư văn phòng.

+ Lập và đề xuất các chương trình chăm sóc khách hàng...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Không yêu cầu kinh nghiệm.

+ Nắm vững kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề.

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

+ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

+ Có kiến thức cơ bản về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

+ Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm.

+ Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI ÂU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động Việt Nam.

+ Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

+ Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

+ Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

+ Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI ÂU VIỆT

