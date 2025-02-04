Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH GENBIZ làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Khu PG An Đồng, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc khách hàng qua email:

Kiểm tra, đối chiếu thông tin đơn hàng và gửi email cho khách hàng đối với các đơn phát sinh vấn đề.

Xử lý vận đơn và vận chuyển: Theo dõi quá trình vận chuyển, giải quyết các vấn đề phát sinh và cập nhật thông tin vận chuyển cho khách hàng.

Trả lời và cải tiến email: Sử dụng email mẫu, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của khách.

Giải quyết yêu cầu của khách hàng: Theo dõi tiến độ xử lý các yêu cầu của khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận email.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học / Cao Đẳng (GPA>3 là một lợi thế) chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế, Ngoại thương.

Kĩ năng Đọc Viết tiếng Anh khá (chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc các chứng chỉ khác tương đương).

Độ tuổi: sinh năm 1997 trở đi.

Có tư duy và năng lực phân tích vấn đề, phát hiện vấn đề và đưa ra phương án cải tiến kịp thời, hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH GENBIZ Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ 8h30 đến 17h30 (nghỉ trưa 01 tiếng), từ thứ 2 tới thứ 7 (nghỉ 02 thứ 7/tháng).

Ăn trưa tại công ty.

Chế độ BHXH, nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

Lương cứng, thưởng sinh nhật, thưởng hiệu suất, thưởng KPI và tháng lương thứ 13.

Du lịch công ty hàng năm và chế độ liên hoan team theo tháng hoặc quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GENBIZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin