Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 19 Louis 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận và xử lý thông tin khách hàng qua các kênh hỗ trợ (hotline, email, chat, mạng xã hội...)

Lắng nghe, ghi nhận và giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

Vận hành hiệu quả các kênh liên lạc nhằm đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Ghi nhận, xử lý và phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm/dịch vụ, đảm bảo sự hài lòng và duy trì mối quan hệ lâu dài.

Theo dõi và báo cáo các vấn đề phát sinh, đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

Có kỹ năng giao tiếp tốt, lắng nghe và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực CSKH là một lợi thế.

Chịu được áp lực công việc, kiên nhẫn và tận tâm với khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: T2 - sáng T7 (Ca sáng: 8:00 - 12:00; Ca chiều: 13:30 - 17:30).

Tháng lương 13 cố định.

Review lương 1 lần/năm.

Du lịch công ty hàng năm.

Đóng BHXH đầy đủ theo Luật quy định.

Nhân sự phần lớn là GenZ, năng động, cởi mở, hỗ trợ nhau trong công việc.

Môi trường chú trọng đào tạo nhân sự cả về chuyên môn lẫn các kỹ năng mềm phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TICO GROUP

