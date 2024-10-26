Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 356A Giải Phóng

- Phương Liệt

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tổng hợp data và phân loại Khách hàng theo từng Level Thực hiện các hoạt động CSKH thường quy hoặc theo dự án: + Gửi thông tin đến KH về sản phẩm, chương trình, các hoạt động từ phía công ty + Gửi lời chúc, quà tặng vào các dịp đặc biệt: sinh nhật, 8/3, 20/10, ... + Phối hợp với bộ phận Kinh doanh để thực hiện các chương trình, sự kiện, tri ân cho từng nhóm khách hàng + Giải đáp các thắc mắc của Khách hàng về sản phẩm, chương trình, công ty. Thông tin đến bộ phận Kinh doanh hoặc toàn hệ thống về các nội dung liên quan đến CSKH Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Tổng hợp data và phân loại Khách hàng theo từng Level
Thực hiện các hoạt động CSKH thường quy hoặc theo dự án: + Gửi thông tin đến KH về sản phẩm, chương trình, các hoạt động từ phía công ty + Gửi lời chúc, quà tặng vào các dịp đặc biệt: sinh nhật, 8/3, 20/10, ... + Phối hợp với bộ phận Kinh doanh để thực hiện các chương trình, sự kiện, tri ân cho từng nhóm khách hàng + Giải đáp các thắc mắc của Khách hàng về sản phẩm, chương trình, công ty.
Thông tin đến bộ phận Kinh doanh hoặc toàn hệ thống về các nội dung liên quan đến CSKH
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các khối ngành Dược Nhanh nhẹn, chủ động, nhiệt tình, Xử lý tình huống linh hoạt Giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn Nữ độ tuổi dưới 28 Có kinh nghiệm CSKH trên 1 năm
Tốt nghiệp CĐ/ĐH các khối ngành Dược
Nhanh nhẹn, chủ động, nhiệt tình,
Xử lý tình huống linh hoạt
Giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn
Nữ độ tuổi dưới 28
Có kinh nghiệm CSKH trên 1 năm

Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng cần thiết trong công việc với làm việc trong môi trường năng động; Mức lương theo năng lực và có thưởng KPI theo tháng; xét tăng lương định kỳ 6 tháng đến 1 năm; Thưởng kết quả làm việc, thưởng nóng, thưởng sáng tạo, thưởng Lễ - Tết .... Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể phong phú, đa dạng như du lịch trong và ngoài nước, chế độ nuôi con nhỏ, hỗ trợ ăn trưa, nhà ở năm đầu ... Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức Được nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển
Được đào tạo kỹ năng cần thiết trong công việc với làm việc trong môi trường năng động;
Mức lương theo năng lực và có thưởng KPI theo tháng; xét tăng lương định kỳ 6 tháng đến 1 năm;
Thưởng kết quả làm việc, thưởng nóng, thưởng sáng tạo, thưởng Lễ - Tết ....
Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể phong phú, đa dạng như du lịch trong và ngoài nước, chế độ nuôi con nhỏ, hỗ trợ ăn trưa, nhà ở năm đầu ...
Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức
Được nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: KCN Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

