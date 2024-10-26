Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
- Hồ Chí Minh: 356A Giải Phóng
- Phương Liệt
- Thanh Xuân
- Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng
Tổng hợp data và phân loại Khách hàng theo từng Level
Thực hiện các hoạt động CSKH thường quy hoặc theo dự án:
+ Gửi thông tin đến KH về sản phẩm, chương trình, các hoạt động từ phía công ty
+ Gửi lời chúc, quà tặng vào các dịp đặc biệt: sinh nhật, 8/3, 20/10, ...
+ Phối hợp với bộ phận Kinh doanh để thực hiện các chương trình, sự kiện, tri ân cho từng nhóm khách hàng
+ Giải đáp các thắc mắc của Khách hàng về sản phẩm, chương trình, công ty.
Thông tin đến bộ phận Kinh doanh hoặc toàn hệ thống về các nội dung liên quan đến CSKH
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp CĐ/ĐH các khối ngành Dược
Nhanh nhẹn, chủ động, nhiệt tình,
Xử lý tình huống linh hoạt
Giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn
Nữ độ tuổi dưới 28
Có kinh nghiệm CSKH trên 1 năm
Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kỹ năng cần thiết trong công việc với làm việc trong môi trường năng động;
Mức lương theo năng lực và có thưởng KPI theo tháng; xét tăng lương định kỳ 6 tháng đến 1 năm;
Thưởng kết quả làm việc, thưởng nóng, thưởng sáng tạo, thưởng Lễ - Tết ....
Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể phong phú, đa dạng như du lịch trong và ngoài nước, chế độ nuôi con nhỏ, hỗ trợ ăn trưa, nhà ở năm đầu ...
Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức
Được nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
