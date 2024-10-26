Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 356A Giải Phóng - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tổng hợp data và phân loại Khách hàng theo từng Level Thực hiện các hoạt động CSKH thường quy hoặc theo dự án: + Gửi thông tin đến KH về sản phẩm, chương trình, các hoạt động từ phía công ty + Gửi lời chúc, quà tặng vào các dịp đặc biệt: sinh nhật, 8/3, 20/10, ... + Phối hợp với bộ phận Kinh doanh để thực hiện các chương trình, sự kiện, tri ân cho từng nhóm khách hàng + Giải đáp các thắc mắc của Khách hàng về sản phẩm, chương trình, công ty. Thông tin đến bộ phận Kinh doanh hoặc toàn hệ thống về các nội dung liên quan đến CSKH Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các khối ngành Dược Nhanh nhẹn, chủ động, nhiệt tình, Xử lý tình huống linh hoạt Giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn Nữ độ tuổi dưới 28 Có kinh nghiệm CSKH trên 1 năm

Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng cần thiết trong công việc với làm việc trong môi trường năng động; Mức lương theo năng lực và có thưởng KPI theo tháng; xét tăng lương định kỳ 6 tháng đến 1 năm; Thưởng kết quả làm việc, thưởng nóng, thưởng sáng tạo, thưởng Lễ - Tết .... Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể phong phú, đa dạng như du lịch trong và ngoài nước, chế độ nuôi con nhỏ, hỗ trợ ăn trưa, nhà ở năm đầu ... Được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức Được nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin