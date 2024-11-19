Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

A. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NGOẠI TRÚ

A.1 TRỰC TỔNG ĐÀI:

Tư vấn, trả lời các vấn đề của khách hàng

Nhận đặt hẹn khám các khoa, thông báo rõ ràng với KH thời gian, quy trình nhận hẹn

Chuyển giao các cuộc điện thoại nội bộ và khách hàng bên ngoài gọi đến liên hệ với bộ phận liên quan.

Liên hệ tư vấn/chào bán các gói khám toàn diện

Ghi nhận lại góp ý của khách hàng qua điện thoại, email, báo cáo lại với TBP

Giải quyết các than phiền của NB trong phạm vi cho phép , đồng thời ghi nhận, báo cáo cho trưởng bộ phận

A.2 DẪN GÓI KHÁM

Chăm sóc, hướng dẫn tận tình KH đến PK, đặc biệt là NB trong trường hợp ưu tiên (người già, trẻ em < 1 tuổi, sốt cao, cấp cứu...), phối hợp cùng bộ phận HTKH linh động sắp xếp cho NB được khám ưu tiên.

Khảo sát ý kiến Khách hàng

A.3 QUẦY DỊCH VỤ

Khảo sát ý kiến KH

Tư vấn, giải đáp các vấn đề cho KH

Cấp giấy nghỉ bệnh hưởng BHXH cho bệnh nhân PK

Ghi nhận, báo cáo và giải quyết những vấn đề phát sinh của việc cấp giấy hưởng BHXH

Tư vấn phẫu thuật

A.4 TRỰC KHU KHÁM ƯU TIÊN

Chăm sóc, hướng dẫn tận tình KH đến sử dụng Dịch Vụ Ưu Tiên.

Điều phối luồng khám, phối hợp cùng các bộ phận linh động sắp xếp cho NB được khám ưu tiên.

Tư vấn Phẫu Thuật.

Chăm sóc khu vực chờ khám Ưu tiên để đảm bảo sự chỉn chu, gọn gàng.

Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng

A.5 TRỰC ADMIN

Duyệt đặt hẹn khám các chuyên khoa

Trả lời Email hỗ trợ khách hàng

Gọi hỏi thăm và nhắc KH tiêm chủng, các gói khám toàn diện

Gởi tin nhắn (SMS) cho khách hàng theo mẫu chuẩn quy định: sinh nhật, tái khám tiêu hóa

Thực hiện các công việc liên quan đến khảo sát hài lòng khách hàng, soạn thảo báo cáo, chuẩn bị hồ sơ phục vụ kiểm tra Tiêu Chí hàng năm.

Trả Kết quả Gói Khám

B. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NỘI TRÚ

Tư vấn, giải đáp các vấn đề cho khách hàng khi khách hàng có phiếu hẹn phẫu thuật

Scan hồ sơ phẫu thuật của khách hàng có bảo hiểm, tư vấn, giải thích rõ quy trình lưu viện

Scan giấy ra viện cho khách hàng

Tặng quà cho khách hàng ra viện

Khảo sát ý kiến khách hàng trong quá trình lưu viện

Hướng dẫn khách hàng xuất viện

Hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu khách hàng (in bộ xét nghiệm, làm giấy chỉ định xét nghiệm, giấy nghỉ bệnh sau khi ra viện,..)

