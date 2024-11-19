Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN

Chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1

- 3, 6

- 8, 9

- 15 Trịnh Văn Cấn, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

A. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NGOẠI TRÚ
A.1 TRỰC TỔNG ĐÀI:
Tư vấn, trả lời các vấn đề của khách hàng
Nhận đặt hẹn khám các khoa, thông báo rõ ràng với KH thời gian, quy trình nhận hẹn
Chuyển giao các cuộc điện thoại nội bộ và khách hàng bên ngoài gọi đến liên hệ với bộ phận liên quan.
Liên hệ tư vấn/chào bán các gói khám toàn diện
Ghi nhận lại góp ý của khách hàng qua điện thoại, email, báo cáo lại với TBP
Giải quyết các than phiền của NB trong phạm vi cho phép , đồng thời ghi nhận, báo cáo cho trưởng bộ phận
A.2 DẪN GÓI KHÁM
Chăm sóc, hướng dẫn tận tình KH đến PK, đặc biệt là NB trong trường hợp ưu tiên (người già, trẻ em < 1 tuổi, sốt cao, cấp cứu...), phối hợp cùng bộ phận HTKH linh động sắp xếp cho NB được khám ưu tiên.
Khảo sát ý kiến Khách hàng
A.3 QUẦY DỊCH VỤ
Khảo sát ý kiến KH
Tư vấn, giải đáp các vấn đề cho KH
Cấp giấy nghỉ bệnh hưởng BHXH cho bệnh nhân PK
Ghi nhận, báo cáo và giải quyết những vấn đề phát sinh của việc cấp giấy hưởng BHXH
Tư vấn phẫu thuật
A.4 TRỰC KHU KHÁM ƯU TIÊN
Chăm sóc, hướng dẫn tận tình KH đến sử dụng Dịch Vụ Ưu Tiên.
Điều phối luồng khám, phối hợp cùng các bộ phận linh động sắp xếp cho NB được khám ưu tiên.
Tư vấn Phẫu Thuật.
Chăm sóc khu vực chờ khám Ưu tiên để đảm bảo sự chỉn chu, gọn gàng.
Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc của khách hàng
A.5 TRỰC ADMIN
Duyệt đặt hẹn khám các chuyên khoa
Trả lời Email hỗ trợ khách hàng
Gọi hỏi thăm và nhắc KH tiêm chủng, các gói khám toàn diện
Gởi tin nhắn (SMS) cho khách hàng theo mẫu chuẩn quy định: sinh nhật, tái khám tiêu hóa
Thực hiện các công việc liên quan đến khảo sát hài lòng khách hàng, soạn thảo báo cáo, chuẩn bị hồ sơ phục vụ kiểm tra Tiêu Chí hàng năm.
Trả Kết quả Gói Khám
B. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG NỘI TRÚ
Tư vấn, giải đáp các vấn đề cho khách hàng khi khách hàng có phiếu hẹn phẫu thuật
Scan hồ sơ phẫu thuật của khách hàng có bảo hiểm, tư vấn, giải thích rõ quy trình lưu viện
Scan giấy ra viện cho khách hàng
Tặng quà cho khách hàng ra viện
Khảo sát ý kiến khách hàng trong quá trình lưu viện
Hướng dẫn khách hàng xuất viện
Hoàn tất hồ sơ theo yêu cầu khách hàng (in bộ xét nghiệm, làm giấy chỉ định xét nghiệm, giấy nghỉ bệnh sau khi ra viện,..)
Tư vấn, giải đáp các vấn đề cho khách hàng khi có phiếu hẹn phẫu thuật
Scan hồ sơ phẫu thuật của KH có bảo hiểm, tư vấn, giải thích rõ quy trình lưu viện

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 21 - 35 tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm 01 năm trở lên vị trí ứng tuyển
Thành thạo tiếng trung giao tiếp
Ngoại hình ưa nhìn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hàng năm
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện và Phòng khám

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1-3 Trịnh Văn Cấn, p. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

