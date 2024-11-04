Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ASAN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khánh Bình, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa và vận hành bàn giao: Thực hiện các công việc liên quan đến lắp đặt, bảo trì, sửa chữa và vận hành bàn giao các máy băm, nghiền, ép viên dùng trong sản xuất viên nén gỗ.

Hỗ trợ thi công và đi công trình: Sẵn sàng đi công trình khi có yêu cầu, hỗ trợ công tác tại các nhà máy hoặc xưởng sản xuất.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp nghề cơ khí hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm với các công việc cơ khí, hàn cắt cơ bản.

Kỹ năng cơ bản: Hiểu biết về kỹ thuật hàn cắt, có thể thực hiện các công việc cắt, hàn cơ bản.

Tính linh hoạt: Có khả năng đi công trình, di chuyển linh hoạt khi cần.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ASAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thỏa thuận theo năng lực.

Phúc lợi: Chế độ BHYT,BHTN,BHXH theo luật định, Review lương và thưởng hàng năm theo năng lực và doanh thu.

Phép năm: 12 ngày phép / năm.

Đào tạo: Được hướng dẫn và đào tạo để phát triển chuyên môn trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì và vận hành các thiết bị công nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ASAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin