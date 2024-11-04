Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ASAN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ASAN
- Bình Dương: Khánh Bình, Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa và vận hành bàn giao: Thực hiện các công việc liên quan đến lắp đặt, bảo trì, sửa chữa và vận hành bàn giao các máy băm, nghiền, ép viên dùng trong sản xuất viên nén gỗ.
Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa và vận hành bàn giao:
Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa và vận hành bàn giao
:
Hỗ trợ thi công và đi công trình: Sẵn sàng đi công trình khi có yêu cầu, hỗ trợ công tác tại các nhà máy hoặc xưởng sản xuất.
Hỗ trợ thi công và đi công trình:
Hỗ trợ thi công và đi công trình
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ:
Trình độ
:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm với các công việc cơ khí, hàn cắt cơ bản.
Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm
Kỹ năng cơ bản: Hiểu biết về kỹ thuật hàn cắt, có thể thực hiện các công việc cắt, hàn cơ bản.
Kỹ năng cơ bản:
Kỹ năng cơ bản
Tính linh hoạt: Có khả năng đi công trình, di chuyển linh hoạt khi cần.
Tính linh hoạt:
Tính linh hoạt
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ASAN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:
Thu nhập
:
Phúc lợi: Chế độ BHYT,BHTN,BHXH theo luật định, Review lương và thưởng hàng năm theo năng lực và doanh thu.
Phúc lợi:
Phúc lợi
Phép năm: 12 ngày phép / năm.
Phép năm:
Đào tạo: Được hướng dẫn và đào tạo để phát triển chuyên môn trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì và vận hành các thiết bị công nghiệp.
Đào tạo:
Đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ASAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI