Tuyển Nhân Viên Designer thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

- Lập kế hoạch & triển khai các hoạt động sản xuất hình ảnh, thiết kế ấn phấm

- Quản trị, phát triển bộ nhận diện thương hiệu của các công ty, dự án sản phẩm.

- Thiết kế các hình ảnh sản phẩm, decor thiết kế, hình ảnh ads, brochure, catalogue, packaging, thiết kế các trang TMĐT và dự án của công ty.

- Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực thiết kế, đồ họa.

Xây dựng ý tưởng và thiết kế đồ họa các sản phẩm truyền thông thương hiệu

Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo in ấn, ấn phẩm cho sự kiện, sản phẩm quảng cáo online

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Leader

CV & Portfolio các sản phẩm đã hoàn thành hoặc link behance, deviantart

Các bẳng cấp liên quan

Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 - 12.000.000 VND (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Thử việc 2 tháng nhận 85% lương, xem xét kết thúc sớm thời gian thử việc nếu hoàn thành xuất sắc công việc.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương định kỳ.
Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng.

Lương: 10.000.000 - 12.000.000 VND (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Thử việc 2 tháng nhận 85% lương, xem xét kết thúc sớm thời gian thử việc nếu hoàn thành xuất sắc công việc.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương định kỳ.

Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển

