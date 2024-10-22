Tuyển Nhân Viên Designer thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Lập kế hoạch & triển khai các hoạt động sản xuất hình ảnh, thiết kế ấn phấm
- Quản trị, phát triển bộ nhận diện thương hiệu của các công ty, dự án sản phẩm.
- Thiết kế các hình ảnh sản phẩm, decor thiết kế, hình ảnh ads, brochure, catalogue, packaging, thiết kế các trang TMĐT và dự án của công ty.
- Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực thiết kế, đồ họa. Xây dựng ý tưởng và thiết kế đồ họa các sản phẩm truyền thông thương hiệu Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo in ấn, ấn phẩm cho sự kiện, sản phẩm quảng cáo online Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Leader CV & Portfolio các sản phẩm đã hoàn thành hoặc link behance, deviantart Các bẳng cấp liên quan
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực thiết kế, đồ họa.
Xây dựng ý tưởng và thiết kế đồ họa các sản phẩm truyền thông thương hiệu
Thiết kế các ấn phẩm quảng cáo in ấn, ấn phẩm cho sự kiện, sản phẩm quảng cáo online
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Leader
CV & Portfolio các sản phẩm đã hoàn thành hoặc link behance, deviantart
Các bẳng cấp liên quan
Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10.000.000 - 12.000.000 VND (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn) Thử việc 2 tháng nhận 85% lương, xem xét kết thúc sớm thời gian thử việc nếu hoàn thành xuất sắc công việc. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương định kỳ. Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng.
Lương: 10.000.000 - 12.000.000 VND (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Thử việc 2 tháng nhận 85% lương, xem xét kết thúc sớm thời gian thử việc nếu hoàn thành xuất sắc công việc.
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương định kỳ.
Làm việc trong môi trường hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp, lộ trình phát triển rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
