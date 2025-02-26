Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MADEM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa BRG Diamond Residence, 25 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Chuẩn bị kế hoạch chạy quảng cáo trên kênh Facebook thị trường trong và ngoài nước.

- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.

- Có kinh nghiệm chạy chuyển đổi

- Mặt hàng: mỹ phẩm, phong thuỷ, gia dụng,...đa ngành hàng

- Đặc biệt, team chúng mình cần những cộng sự luôn sẵn sàng và nhiệt huyết. Phương châm của Hemi là chủ động học hỏi và sáng tạo. Nếu bạn cũng chung nguồn năng lượng này, hãy gia nhập team Madem ngay nhé

NOTE: Khi đi phỏng vấn ứng viên mang CV ghi rõ quá trình công tác

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm chạy Facebook Ads từ 3 tháng trở lên.

- Biết cơ bản và có tư duy tốt về marketing (facebook ads)

- Ưu tiên chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc, gắn bó lâu dài với công ty.

- Có kiến thức về thị trường nắm bắt trend tốt phục vụ cho ý tưởng quảng cáo.

Tại CÔNG TY TNHH MADEM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-15tr/ tháng + Thưởng theo % hoa hồng + trợ cấp + chuyên cần (thu nhập 10-20tr++ không giới hạn)

- Được vừa làm vừa học từ kiến thức mess đến chuyển đổi thực chiến từ những người đã chi ads cả vài chục tỷ chứ không lý thuyết suông

- Môi trường làm việc ổn định, trẻ trung, hòa đồng, năng động

- Review lương 6 tháng 1 lần

- Đóng BHXH, ký HĐLĐ chính thức

- Các phúc lợi của Công ty: Du lịch, sinh nhật, team building, YEP... được tổ chức định kì.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MADEM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin