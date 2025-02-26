Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MADEM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MADEM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MADEM GROUP
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH MADEM GROUP

Nhân viên Facebook Ads

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH MADEM GROUP

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa BRG Diamond Residence, 25 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Chuẩn bị kế hoạch chạy quảng cáo trên kênh Facebook thị trường trong và ngoài nước.
- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch chạy quảng cáo, điều chỉnh để đạt hiệu quả tốt nhất trong tăng tương tác, tiếp cận khách hàng tiềm năng.
- Có kinh nghiệm chạy chuyển đổi
- Mặt hàng: mỹ phẩm, phong thuỷ, gia dụng,...đa ngành hàng
- Đặc biệt, team chúng mình cần những cộng sự luôn sẵn sàng và nhiệt huyết. Phương châm của Hemi là chủ động học hỏi và sáng tạo. Nếu bạn cũng chung nguồn năng lượng này, hãy gia nhập team Madem ngay nhé
NOTE: Khi đi phỏng vấn ứng viên mang CV ghi rõ quá trình công tác

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm chạy Facebook Ads từ 3 tháng trở lên.
- Biết cơ bản và có tư duy tốt về marketing (facebook ads)
- Ưu tiên chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc, gắn bó lâu dài với công ty.
- Có kiến thức về thị trường nắm bắt trend tốt phục vụ cho ý tưởng quảng cáo.

Tại CÔNG TY TNHH MADEM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-15tr/ tháng + Thưởng theo % hoa hồng + trợ cấp + chuyên cần (thu nhập 10-20tr++ không giới hạn)
- Được vừa làm vừa học từ kiến thức mess đến chuyển đổi thực chiến từ những người đã chi ads cả vài chục tỷ chứ không lý thuyết suông
- Môi trường làm việc ổn định, trẻ trung, hòa đồng, năng động
- Review lương 6 tháng 1 lần
- Đóng BHXH, ký HĐLĐ chính thức
- Các phúc lợi của Công ty: Du lịch, sinh nhật, team building, YEP... được tổ chức định kì.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MADEM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MADEM GROUP

CÔNG TY TNHH MADEM GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 9A, ngách 68/79/9, tổ 16, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-facebook-ads-thu-nhap-8-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job323094
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VFF Việt Nam
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH VFF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH VFF Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sinh học SOFa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ENCYCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 29/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nina Co.,Ltd
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Nina Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Nina Co.,Ltd
Hạn nộp: 28/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Báo Sáng
Hạn nộp: 30/12/2025
Hà Nội Còn 91 ngày để ứng tuyển 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TMDV XNK PHÂN BÓN MIỀN NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Hộ kinh doanh Siêu thị nội thất Hygge
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp Tập đoàn Quang Minh
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VFF Việt Nam
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH VFF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH VFF Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH OLIVO ELECTRONICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ ANH KOREA
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sinh học SOFa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sinh học SOFa
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 04/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ENCYCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ENCYCOM
Hạn nộp: 22/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu
HỘ KINH DOANH 81BOUTEQUE
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HSB JAPAN VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH GP SHOP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH GP SHOP
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM TÂM AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM TÂM AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Queen Pilates làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Queen Pilates
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Điện Tử VNE
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LAZYCHEF làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LAZYCHEF
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC K&K VIỆT NAM
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MISO NUTRITION
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH LIFE STYLE GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH RUBY SPORT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH RUBY SPORT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MADEM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MADEM GROUP
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AIRPROCE
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công Ty Cổ phần DaeYang làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ phần DaeYang
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MOHACHI
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH KHANG DƯỢC
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI MECO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI MECO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ INNOTECH
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ Ona Global
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VINH GIA
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN P GLOBAL
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH Tư vấn và đào tạo Hạnh phúc
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NHUNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NHUNG
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH OPTIMAL MARKETING AGENCY
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MOVETECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm