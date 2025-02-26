Tuyển Nhân viên Facebook Ads CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà số 6, ngõ 27 Phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Facebook Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc

Chạy Ads theo kế hoạch và ngân sách được giao theo dịch vụ

Quản lý ngân sách quảng cáo hàng ngày theo mục tiêu

Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá và tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate)

Chịu trách nhiệm phát triển và nâng cao năng suất marketing (theo KPI)

Tối ưu dữ liệu quảng cáo, kết hợp với bộ phận Content older dữ liệu quảng cáo

Luôn cập nhật các thuật toán mới của Facebook Ads & Tiktok

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm chạy facebook ads...am hiểu về digital marketing.

Ưu tiên từng chạy Ads ngành Spa Thẩm mỹ, Nha khoa hoặc các ngành dịch vụ khác ở phân khúc Khách hàng cao cấp

Biết đo lường hiệu quả và bám sát KPI

Ham học hỏi, chăm chỉ, cầu tiến

Có trách nhiệm với ngân sách quảng cáo và mục tiêu công việc được giao

Tại CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Lương cứng: 8-15 triệu (tùy level) + Phụ cấp + KPIs thưởng % doanh thu (tổng thu nhập 25-40 triệu), sẵn sàng deal lương nếu năng lực làm việc tốt

Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.

Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 35,000 VNĐ/ngày + phụ cấp xăng xe , thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định

Làm từ Thứ 2 - Thứ 7, tháng được nghỉ 1 Thứ 7 + 02 ngày phép năm/ tháng + các Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GROW GREEN AZ

