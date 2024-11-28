Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

Truyền thông nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà số 381 Đội Cấn, P.Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hoạt động nội bộ (40%)
- Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các sự kiện nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm gắn kết tập thể.
- Quản lý và biên tập các kênh truyền thông nội bộ, nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu công ty.
Quản lý văn phòng (60%)
- Chuyển tiếp tất cả thư và bưu kiện, lưu trữ các giấy tờ quan trọng theo yêu cầu của công ty
- Thực hiện thanh toán, hoàn ứng đúng quy định của công ty;
- Quản lý, cấp phát thiết bị và văn phòng phẩm theo yêu cầu
- Đảm bảo chất lượng vệ sinh, cảnh quan văn phòng
- Đặt vé máy bay và khách sạn cho nhân viên đi công tác

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện hoặc truyền thông nội bộ
- Cẩn thận, chu đáo, có khả năng kết nối, giao tiếp tốt.
- Có định hướng lâu dài trong lĩnh vực nhân sự.
- Có khả năng làm MC, sử dụng tốt các công cụ thiết kế, quay dựng... là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo và hướng dẫn 1-1 bởi mentor nhiều kinh nghiệm.
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT theo luật lao động, và Bảo hiểm Tai nạn 24/7
- Thưởng lễ tết, du lịch nghỉ mát hàng năm, trải nghiệm nội bộ
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động
- Được xem xét đánh giá năng lực. Lương tháng 13 và xét tăng lương 6 tháng/lần.
- Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển khả năng của bản thân
- Các hoạt động tập thể: CLB Thể thao, Team Building...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12A Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

