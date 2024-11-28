Tuyển Truyền thông nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà số 381 Đội Cấn, P.Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ

Hoạt động nội bộ (40%)

- Lên ý tưởng xây dựng, tổ chức các sự kiện nội bộ, các hoạt động tập thể nhằm gắn kết tập thể.

- Quản lý và biên tập các kênh truyền thông nội bộ, nâng cao kiến thức về nhận diện, phát triển thương hiệu công ty.

Quản lý văn phòng (60%)

- Chuyển tiếp tất cả thư và bưu kiện, lưu trữ các giấy tờ quan trọng theo yêu cầu của công ty

- Thực hiện thanh toán, hoàn ứng đúng quy định của công ty;

- Quản lý, cấp phát thiết bị và văn phòng phẩm theo yêu cầu

- Đảm bảo chất lượng vệ sinh, cảnh quan văn phòng

- Đặt vé máy bay và khách sạn cho nhân viên đi công tác

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tổ chức sự kiện hoặc truyền thông nội bộ

- Cẩn thận, chu đáo, có khả năng kết nối, giao tiếp tốt.

- Có định hướng lâu dài trong lĩnh vực nhân sự.

- Có khả năng làm MC, sử dụng tốt các công cụ thiết kế, quay dựng... là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo và hướng dẫn 1-1 bởi mentor nhiều kinh nghiệm.

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT theo luật lao động, và Bảo hiểm Tai nạn 24/7

- Thưởng lễ tết, du lịch nghỉ mát hàng năm, trải nghiệm nội bộ

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động

- Được xem xét đánh giá năng lực. Lương tháng 13 và xét tăng lương 6 tháng/lần.

- Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, phát triển khả năng của bản thân

- Các hoạt động tập thể: CLB Thể thao, Team Building...

