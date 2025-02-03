Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC
Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 11 đường 08, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Đến 2 Triệu
Hành chính lễ tân
Photo giấy tờ theo yêu cầu của BGĐ và TP;
Cấp phát đồng phục, balo...;
Nhận và chuyển tiếp các bưu phẩm đến và đi;
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý;
2. Sale Admin
Sale Admin
Hỗ trợ kinh doanh: Theo dõi, đôn đốc Trình dược viên gửi hợp đồng dán poster, in ấn bảng báo giá, chương trình quảng cáo,...
Trả thưởng theo đúng quy định công ty.
Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý.
Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ (ưu tiên sinh viên năm 3,4)
Có thể thực tập fulltime (nghỉ tối đa 1 buổi/ 1 tuần)
Học Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Văn phòng, quản trị nguồn nhân lực, kinh doanh, ngành vị trí tương đương
Khả năng giao tiếp tốt
Sử dụng thành thạo tin học cơ bản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương: 2.000.000 đồng/ Tháng
2.000.000 đồng/ Tháng
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Được công ty hỗ trợ chi phí cơm trưa
Được gửi xe miễn phí
Công việc làm tại văn phòng không di chuyển thị trường.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
