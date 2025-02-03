Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 11 đường 08, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hành chính lễ tân
Photo giấy tờ theo yêu cầu của BGĐ và TP;
Cấp phát đồng phục, balo...;
Nhận và chuyển tiếp các bưu phẩm đến và đi;
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý;
2. Sale Admin
Sale Admin
Hỗ trợ kinh doanh: Theo dõi, đôn đốc Trình dược viên gửi hợp đồng dán poster, in ấn bảng báo giá, chương trình quảng cáo,...
Trả thưởng theo đúng quy định công ty.
Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ (ưu tiên sinh viên năm 3,4)
Có thể thực tập fulltime (nghỉ tối đa 1 buổi/ 1 tuần)
Học Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Văn phòng, quản trị nguồn nhân lực, kinh doanh, ngành vị trí tương đương
Khả năng giao tiếp tốt
Sử dụng thành thạo tin học cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương: 2.000.000 đồng/ Tháng
2.000.000 đồng/ Tháng
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Được công ty hỗ trợ chi phí cơm trưa
Được gửi xe miễn phí
Công việc làm tại văn phòng không di chuyển thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 11 Đường số 8, KDC Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

