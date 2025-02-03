Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 11 đường 08, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Hành chính lễ tân

Photo giấy tờ theo yêu cầu của BGĐ và TP;

Cấp phát đồng phục, balo...;

Nhận và chuyển tiếp các bưu phẩm đến và đi;

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý;

2. Sale Admin

Hỗ trợ kinh doanh: Theo dõi, đôn đốc Trình dược viên gửi hợp đồng dán poster, in ấn bảng báo giá, chương trình quảng cáo,...

Trả thưởng theo đúng quy định công ty.

Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ (ưu tiên sinh viên năm 3,4)

Có thể thực tập fulltime (nghỉ tối đa 1 buổi/ 1 tuần)

Học Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Văn phòng, quản trị nguồn nhân lực, kinh doanh, ngành vị trí tương đương

Khả năng giao tiếp tốt

Sử dụng thành thạo tin học cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương: 2.000.000 đồng/ Tháng

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Được công ty hỗ trợ chi phí cơm trưa

Được gửi xe miễn phí

Công việc làm tại văn phòng không di chuyển thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC

