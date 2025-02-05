Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần FB NETWORK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần FB NETWORK
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty cổ phần FB NETWORK

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty cổ phần FB NETWORK

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8 Tạ Hiện, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hành chính (50%)
Hướng dẫn và đón tiếp khách đến liên hệ công tác tại công ty.
Tiếp nhận, xử lý và phân phối văn bản, tài liệu, thư từ đến và đi.
Phối hợp với bảo vệ theo dõi an ninh văn phòng và kiểm soát việc ra vào.
Sắp xếp và quản lý phòng họp. Theo dõi lịch trình công tác nhân viên
Lưu trữ và quản lý hồ sơ tài liệu thuộc lĩnh vực mình quản lý.
Quản lý và cấp phát văn phòng phẩm, trang thiết bị /đồ dùng tại công ty.
Lập danh sách theo dõi tài sản và công cụ dụng cụ định kỳ hàng năm.
Đảm bảo duy trì dịch vụ vệ sinh, các trang thiết bị máy văn phòng, hệ thống kỹ thuật tòa nhà, luôn hoạt động ổn định và được bảo trì bảo dưỡng theo đúng kế hoạch.
Quản lý và mua sắm vật tư văn phòng: văn phòng phẩm, điện, nước, ... làm đề nghị thanh toán, lưu trữ hồ sơ, hợp đồng, dụng cụ văn phòng
Tổ chức các sự kiện nội bộ công ty, ngày lễ
Hỗ trợ và theo dõi các vấn đề hậu cần như vé máy bay, visa, khách sạn, phương tiện đi lại (nếu có).
Thực hiện công việc đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh,...
Soạn thảo, rà soát hợp đồng, văn bản,...
Lập báo cáo chi phí cho các chuyến đi và làm thủ tục tất toán với bộ phận kế toán.
Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Nhân sự (50%)
Hỗ trợ tuyển dụng
Quản lý lao động: Tạo mã nhân viên, theo dõi tăng giảm số lượng CBNV Công ty. Thủ tục nghỉ việc, báo cáo tình hình lao động, Quản lý hồ sơ, lý lịch của CBCNV Công ty, Quản lý, Lưu trữ, soạn thảo các loại hợp đồng lao động của CBNV
Thuế TNCN và GTGC: Thực hiện việc đăng ký mã số thuế cho người lao động và phối hợp với phòng tài chính – kế toán để khai báo và quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo luật định.
Theo dõi công tác BHXH, BHYT, BHTN: Đăng ký mới, báo tăng, giảm, ốm đau, thai sản, theo dõi đối chiếu số liệu trích nộp BHXH, thủ tục chốt sổ, hướng dẫn hưởng BHTN cho nhân viên nghỉ việc
Lập các quyết định điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm....theo yêu cầu của Trưởng phòng và thực hiện các thủ tục liên quan.
Thực hiện chấm công và quản lý nghỉ phép của CBCNV.
Thực hiện Công tác Tuyển dụng nhân sự khi phát sinh
Quản lý Công tác Đào tạo nhân sự

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng về các ngành liên quan: nhân sự, kinh tế, quản trị kinh doanh, có tư duy nhân sự
3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng được tiếng anh
Kĩ năng tin học văn phòng tốt
Nhiệt huyết, hòa đồng, nhanh nhẹn
Mạnh tuyển dụng, kết nối, truyền thông nội bộ

Tại Công ty cổ phần FB NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Không gian làm việc thoải mái, năng động, tự do sáng tạo và đóng góp ý kiến, có cơ hội phát triển bản thân
Các cơ chế quy trình nhân sự đã xây dựng cơ bản chỉ cần vận hành, cải tiến và phát triển đội ngũ hơn trong các giai đoạn phát triền kinh doanh của công ty.
Company Party, team building thường xuyên.
Làm việc thứ 2-thứ 6 8h30-18h.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần FB NETWORK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần FB NETWORK

Công ty cổ phần FB NETWORK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 2, Số 2 Song Hành, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

