Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 37N3, Khu đô thị Jamona Golden Silk, Bùi Văn Ba, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Công việc Hành chính
Phụ trách thư gửi đi và thư gửi đến
Thực hiện công tác giám sát việc vệ sinh, trang trí nơi làm việc
Soạn thảo, lưu trữ các văn bản, quy chế, quyết định vv...
Thực hiện các yêu cầu của các phòng ban về sao chép, công chứng, cung cấp dữ liệu cho các cá nhân, bộ phận liên quan.
Cung cấp văn phòng phẩm, vật tư cần thiết cho các phòng ban, theo dõi vật tự kịp thời sửa chữa, thay thế theo yêu cầu
Thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức hội thảo, cuộc họp, tiếp khách khi nhận được thông báo
Ngoài ra thực hiện các công việc phát sinh khác vv......
Tổ chức các hoạt động diễn ra thường niên và phát sinh. Sinh nhật, hiếu, hỷ vv...
Công việc Nhân Sự
Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban
Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với Trưởng bộ phận tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch.
Gửi thông báo, cấp phát trang thiết bị cho các ứng viên đã trúng tuyển.
Theo dõi biến động nhân sự.
Cập nhật, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ người lao động đúng quy định
Tổng hợp ngày công, tính lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động theo đúng quy định của Công ty chuyển Phòng kế toán kiểm tra
Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT và đối chiếu với cơ quan BHXH hàng tháng.
Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và liên hệ với Cơ quan BHXH cho Người lao động tham gia và/ hoặc hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định.
Nhiệm vụ khác
Quy mô nhân sự dưới 10 người những công việc phát sinh chưa có nhiều nên công ty có thêm yêu cầu về công việc phát sinh khác như: Có thể kiêm thêm công việc kinh doanh, đi thị trường (có phụ cấp và trả doanh số khi có hiệu quả công việc)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Độ tuổi: Từ 20-30
Kinh nghiệm: >1 năm tại vị trí tương đương
Trình độ: Đại học/Cao đẳng
Yêu cầu khác: Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập thông thường từ 9 - 12 triệu/ tháng
• Thời gian làm việc: 8h/ ngày, 8h-17h từ thứ 2 - thứ 7, làm việc 2 thứ 7/ tháng.
• Lương được trả định kỳ 2 lần/ tháng vào mùng 5 và ngày 25 trả lương kinh doanh
• Được cấp phát toàn bộ công cụ, dụng cụ phục vụ cho công việc máy tính, điện thoại, sim điện thoại vv.....
• Nghỉ phép 12 ngày/ năm, Nghỉ phép đặc biệt từ 1-5 ngày, Nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Thưởng tất cả các ngày lễ tết, sinh nhật
• Công ty đóng 100% chi phí BHXH ngay sau khi ký kết hợp đồng chính thức
• Được tham dự tất cả các hoạt động: Tổ chức sinh nhật cho CBNV hàng tháng; Liên hoan các ngày lễ tết Tổ chức hoạt động du lịch vào tháng 6 hàng năm; Khám sức khỏe định kỳ tháng 9 hàng năm vv...
• Xét tăng lương định kỳ
• SHC còn có quỹ phúc lợi để hằng năm trích ra: bầu chọn mua nhà cho CBNV; Thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ gia đình CBNV gặp hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai; Động viên khen thưởng các con có thành tích họp tập tốt vv....
• Ngoài ra còn rất nhiều quyền lợi khác được hưởng, sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 ngõ 75 Trần Quang Diệu, P Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

