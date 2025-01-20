Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC
- Hồ Chí Minh: lô C5 đường số 3, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Triển khai công tác tuyển dụng theo chiến lược kinh doanh của Công ty; tuân thủ thực hiện quy trình - quy định của Công ty trong công tác tuyển dụng.
Đảm bảo tuyển dụng đủ nhân sự cho các bộ phận theo yêu cầu nhân sự của Công ty.
Theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy định/quyết định của Công ty.
Lưu trữ hồ sơ.
Quản lý nhu yếu phẩm/văn phòng phẩm,...
Hợp đồng lao động
Khai báo BHXH, tình hình nhân sự lao động.
Tổ chức Teambuilding, và các hoạt động tập thể.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên 1 năm kinh nghiệm ở vi trí tương đương
Mạnh về giao tiếp và phát triển đội, nhóm
Chịu được áp lực công việc
Thành thạo vi tính văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC Thì Được Hưởng Những Gì
· BHXH, phép năm, nghỉ lễ tết
· Thưởng sinh nhật, lễ tết đầy đủ
· Cấp phát Laptop làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI