Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: lô C5 đường số 3, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Triển khai công tác tuyển dụng theo chiến lược kinh doanh của Công ty; tuân thủ thực hiện quy trình - quy định của Công ty trong công tác tuyển dụng.

Đảm bảo tuyển dụng đủ nhân sự cho các bộ phận theo yêu cầu nhân sự của Công ty.

Theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy định/quyết định của Công ty.

Lưu trữ hồ sơ.

Quản lý nhu yếu phẩm/văn phòng phẩm,...

Hợp đồng lao động

Khai báo BHXH, tình hình nhân sự lao động.

Tổ chức Teambuilding, và các hoạt động tập thể.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành nghề có liên quan

Yêu cầu ứng viên 1 năm kinh nghiệm ở vi trí tương đương

Mạnh về giao tiếp và phát triển đội, nhóm

Chịu được áp lực công việc

Thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương tháng 13, 14, 15

· BHXH, phép năm, nghỉ lễ tết

· Thưởng sinh nhật, lễ tết đầy đủ

· Cấp phát Laptop làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOWASH HCMC

