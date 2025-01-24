Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 130 - 132 Đường Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 3 Triệu

- Hỗ trợ bộ phận nhân sự trong các công việc hàng ngày như kiểm tra công tác vệ sinh văn phòng, quy định đối với nhân viên công ty , đặt đồ dùng văn phòng...

- Tham gia vào quy trình tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ và liên hệ ứng viên

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ công ty

- Hỗ trợ cập nhật và quản lý dữ liệu nội bộ công ty

- Hỗ trợ các công việc liên quan đến Công Đoàn của công ty

- Các công việc cơ bản khác mà cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh doanh, hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Chăm chỉ, Trung thực, có trách nhiệm và tinh thần học hỏi cao.

- Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng làm việc nhóm.

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 3 triệu trở lên và có cơ hội thăng tiến thành nhân viên chính thức.

- Nghỉ lễ, tết theo lịch nhà nước.

- Tham gia team building, ăn chơi quẩy banh nóc cùng team.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PIXEL PERFECT

