Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY HOÀNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Kho lạnh Năm Châu, đường số 4/ Số 5 Khu 8A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lên kế hoạch và chăm sóc khách hàng của công ty;

2. Hỗ trợ phòng kinh doanh, phòng Marketing tiếp nhận, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm kinh doanh của công ty qua điện thoại, tin nhắn, email và các nền tảng mạng xã hội.

3. Xử lý tình huống, giải quyết khiếu nại của Khách hàng về dịch vụ và sản phẩm.

4. Chuyển thông tin cho các bộ phận liên quan (kinh doanh, Marketing, bộ phận liên liên quan, ...)

5. Xử lý đơn hàng và theo dõi đến khi hoàn tất thanh toán theo quy trình bán hàng của công ty đưa ra.

6. Hỗ trợ đạt được doanh số bán hàng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

7. Các công việc khác liên quan đến Bán hàng & chăm sóc khách hàng theo sự phân công của Cấp Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan.

2. Có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực trái cây là một lợi thế.

3. Thành thạo sử dựng phần mềm tin học cơ bản, khả năng xử lý công việc, khả năng giao tiếp với với các bên liên quan.

4. Khả năng làm việc độc lập, nhóm, chịu khó và cẩn thận trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY HOÀNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương: 8.000.000 VNĐ + Thưởng doanh số hàng tháng. Thu nhập từ 1x triệu/tháng

2. Thử việc 2 tháng, hưởng 100% lương

3. Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...), Thưởng theo hiệu quả công việc (đánh giá xét thưởng hàng tháng), thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương 13, thưởng thành tích đặc biệt và Được đào tạo theo nội dung công việc

4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TRÁI CÂY HOÀNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin