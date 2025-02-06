Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Báo cáo thuế và đóng BHXH theo luật định cho nhân viên
Tuyển dụng và các công việc hành chính nhân sự
Hỗ trợ giám đốc các công việc khác
Lợi thế là đã làm các công ty có nguồn thu từ nước ngoài (youtube, facebook..)
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích môi trường start up
Thái độ làm việc chăm chỉ, cầu thị, sẵn sàng học hỏi.
Kinh nghiệm: làm ít nhất 1 năm trong môi trường kế toán và có các khoản thu từ nước ngoài (youtube, facebook)
Ưu tiên nữ, mới tốt nghiệp từ các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Từ 6 triệu - 10 triệu/tháng tùy theo năng lực + thưởng KPI + thưởng doanh số.
Chế độ bảo hiểm: Theo quy định của nhà nước.
Lương tháng 13 và thưởng Tết.
Team building: Hằng năm.
Thử việc: 2 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
