Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Báo cáo thuế và đóng BHXH theo luật định cho nhân viên

Tuyển dụng và các công việc hành chính nhân sự

Hỗ trợ giám đốc các công việc khác

Lợi thế là đã làm các công ty có nguồn thu từ nước ngoài (youtube, facebook..)

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích môi trường start up

Thái độ làm việc chăm chỉ, cầu thị, sẵn sàng học hỏi.

Kinh nghiệm: làm ít nhất 1 năm trong môi trường kế toán và có các khoản thu từ nước ngoài (youtube, facebook)

Ưu tiên nữ, mới tốt nghiệp từ các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 6 triệu - 10 triệu/tháng tùy theo năng lực + thưởng KPI + thưởng doanh số.

Chế độ bảo hiểm: Theo quy định của nhà nước.

Lương tháng 13 và thưởng Tết.

Team building: Hằng năm.

Thử việc: 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ

