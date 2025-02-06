Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Báo cáo thuế và đóng BHXH theo luật định cho nhân viên
Tuyển dụng và các công việc hành chính nhân sự
Hỗ trợ giám đốc các công việc khác
Lợi thế là đã làm các công ty có nguồn thu từ nước ngoài (youtube, facebook..)

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích môi trường start up
Thái độ làm việc chăm chỉ, cầu thị, sẵn sàng học hỏi.
Kinh nghiệm: làm ít nhất 1 năm trong môi trường kế toán và có các khoản thu từ nước ngoài (youtube, facebook)
Ưu tiên nữ, mới tốt nghiệp từ các trường Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 6 triệu - 10 triệu/tháng tùy theo năng lực + thưởng KPI + thưởng doanh số.
Lương
Chế độ bảo hiểm: Theo quy định của nhà nước.
Chế độ bảo hiểm
Lương tháng 13 và thưởng Tết.
Lương tháng 13 và thưởng Tết
Team building: Hằng năm.
Team building
Thử việc: 2 tháng
Thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YNZ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 686/32 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

