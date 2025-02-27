Tuyển Nhân viên hành chính Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Kiểm tra, vận hành đơn hàng giao đến học viên: Tạo đơn, note thông tin đơn, check trạng thái đơn hàng, gửi SMS thông báo đến học viên, xử lý các đơn hàng chưa được giao thành công
Kiểm tra, vận hành đơn hàng giao đến học viên
Tổng kết chi phí vận chuyển
Chạy chứng chỉ tổng kết: Lọc data học viên đạt chứng chỉ IELTS theo tuần, tổng hợp data các lớp sẽ tổng kết lớp theo tuần, báo nhà in in ấn và gửi về các cơ sở trung tâm
Chạy chứng chỉ tổng kết
Thanh tra tư vấn: Thanh tra và tổng hợp các sai phạm của tư vấn viên, làm biên bản vi phạm tư vấn, gửi thông tin nhân sự trừ thu nhập cho nhân sự
Thanh tra tư vấn
Bảo hành quà tặng: Xử lý bảo hành quà tặng cho khách hàng
Bảo hành quà tặng
Đặt giáo trình, quản lý ấn phẩm bộ phận kinh doanh sử dụng
Tổng kết Chương trình khuyến mãi, xử lý ticket liên quan đến bảo hành từ Trung tâm hỗ trợ

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là Nữ, từ 21 - 26 tuổi, mong muốn tìm công việc ổn định, tính chất lặp đi lặp lại
Là sinh viên đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, không cần là các trường Top
Tính cách: Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, nỗ lực, tích cực
Không yêu cầu kinh nghiệm. Cần có laptop cá nhân
Kỹ năng lên kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả
Tinh thần tự học hỏi, chủ động trong công việc

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 6.000.000đ - 8.000.000đ/tháng
Thu nhập tăng theo khung năng lực & review thu nhập mỗi quý 1 lần
Hỗ trợ dấu thực tập
Quỹ học tập: 12.000.000đ/nhân sự cho việc học Tiếng Anh (IELTS, Toeic, Giao tiếp) tại các nhãn thuộc hệ sinh thái của Edutalk
Được tham gia hệ thống 18 chương trình đào tạo/năm về kỹ năng mềm, các kỹ năng áp dụng trong công việc
Được vinh danh, công nhận: vinh danh trên Bảng Vàng Edutalk, ăn mừng chiến thắng OKR, Nhân viên xuất sắc quý/năm
Lãnh đạo đồng hành, chia sẻ: các chương trình training 1:1, các buổi chia sẻ từ Trưởng phòng, Ban Giám Đốc về chuyên môn, kỹ năng trong công việc.
Làm việc trong môi trường thân thiện, đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ kỹ năng, kiến thức chuyên môn để nâng cấp khả năng bản thân.
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, đóng bảo hiểm, nghỉ phép... theo quy định của Công ty và chế độ của Nhà nước
Thưởng dự án, trái phiếu doanh nghiệp theo kết quả và thâm niên
Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

