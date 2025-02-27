Tuyển Nhân viên hành chính Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Kiểm tra, vận hành đơn hàng giao đến học viên: Tạo đơn, note thông tin đơn, check trạng thái đơn hàng, gửi SMS thông báo đến học viên, xử lý các đơn hàng chưa được giao thành công

Tổng kết chi phí vận chuyển

Chạy chứng chỉ tổng kết: Lọc data học viên đạt chứng chỉ IELTS theo tuần, tổng hợp data các lớp sẽ tổng kết lớp theo tuần, báo nhà in in ấn và gửi về các cơ sở trung tâm

Thanh tra tư vấn: Thanh tra và tổng hợp các sai phạm của tư vấn viên, làm biên bản vi phạm tư vấn, gửi thông tin nhân sự trừ thu nhập cho nhân sự

Bảo hành quà tặng: Xử lý bảo hành quà tặng cho khách hàng

Đặt giáo trình, quản lý ấn phẩm bộ phận kinh doanh sử dụng

Tổng kết Chương trình khuyến mãi, xử lý ticket liên quan đến bảo hành từ Trung tâm hỗ trợ

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là Nữ, từ 21 - 26 tuổi, mong muốn tìm công việc ổn định, tính chất lặp đi lặp lại

Là sinh viên đã tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, không cần là các trường Top

Tính cách: Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, nỗ lực, tích cực

Không yêu cầu kinh nghiệm. Cần có laptop cá nhân

Kỹ năng lên kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả

Tinh thần tự học hỏi, chủ động trong công việc

Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 6.000.000đ - 8.000.000đ/tháng

Thu nhập tăng theo khung năng lực & review thu nhập mỗi quý 1 lần

Hỗ trợ dấu thực tập

Quỹ học tập: 12.000.000đ/nhân sự cho việc học Tiếng Anh (IELTS, Toeic, Giao tiếp) tại các nhãn thuộc hệ sinh thái của Edutalk

Được tham gia hệ thống 18 chương trình đào tạo/năm về kỹ năng mềm, các kỹ năng áp dụng trong công việc

Được vinh danh, công nhận: vinh danh trên Bảng Vàng Edutalk, ăn mừng chiến thắng OKR, Nhân viên xuất sắc quý/năm

Lãnh đạo đồng hành, chia sẻ: các chương trình training 1:1, các buổi chia sẻ từ Trưởng phòng, Ban Giám Đốc về chuyên môn, kỹ năng trong công việc.

Làm việc trong môi trường thân thiện, đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ kỹ năng, kiến thức chuyên môn để nâng cấp khả năng bản thân.

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, đóng bảo hiểm, nghỉ phép... theo quy định của Công ty và chế độ của Nhà nước

Thưởng dự án, trái phiếu doanh nghiệp theo kết quả và thâm niên

Trà, cafe luôn sẵn sàng tại văn phòng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk

