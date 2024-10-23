Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
- Long An: KCN Xuyên Á, Đức Hoà
Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Đối soát bàn giao hàng hóa theo quy trình giao nhận từ kho phân loại đến các Trạm giao nhận/kho phân loại khác để giảm thiểu thất thoát, mất mát.
Phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thất thoát hàng hóa nhằm đảm bảo việc nhập xuất hàng đúng tiến độ.
Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất cho cấp trên đúng thời hạn
Theo dõi, phân tích, đánh giá và đề xuất cải tiến quy trình
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp THPT trở lên
Kỹ năng giao tiếp và thực thi tốt
Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt, sử dụng tin học văn phòng (Excel, Email)
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
Sức khỏe tốt và làm việc theo ca, xoay ca 2 tuần 1 lần theo sự sắp xếp từ quản lý
Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng, trợ cấp ăn, KPI, thử việc 100% lương.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật, bảo hiểm sức khỏe 24/07.
20 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm bao gồm 14 ngày phép thường và 6 ngày phép ốm.
Được cấp laptop, công cụ làm việc.
Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
