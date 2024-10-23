Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS làm việc tại Long An thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: KCN Xuyên Á, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đối soát bàn giao hàng hóa theo quy trình giao nhận từ kho phân loại đến các Trạm giao nhận/kho phân loại khác để giảm thiểu thất thoát, mất mát. Phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thất thoát hàng hóa nhằm đảm bảo việc nhập xuất hàng đúng tiến độ. Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất cho cấp trên đúng thời hạn Theo dõi, phân tích, đánh giá và đề xuất cải tiến quy trình Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.
Đối soát bàn giao hàng hóa theo quy trình giao nhận từ kho phân loại đến các Trạm giao nhận/kho phân loại khác để giảm thiểu thất thoát, mất mát.
Phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến thất thoát hàng hóa nhằm đảm bảo việc nhập xuất hàng đúng tiến độ.
Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất cho cấp trên đúng thời hạn
Theo dõi, phân tích, đánh giá và đề xuất cải tiến quy trình
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên Kỹ năng giao tiếp và thực thi tốt Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt, sử dụng tin học văn phòng (Excel, Email) Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc Sức khỏe tốt và làm việc theo ca, xoay ca 2 tuần 1 lần theo sự sắp xếp từ quản lý
Tốt nghiệp THPT trở lên
Kỹ năng giao tiếp và thực thi tốt
Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt, sử dụng tin học văn phòng (Excel, Email)
Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm trong công việc
Sức khỏe tốt và làm việc theo ca, xoay ca 2 tuần 1 lần theo sự sắp xếp từ quản lý

Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng, trợ cấp ăn, KPI, thử việc 100% lương. Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật, bảo hiểm sức khỏe 24/07. 20 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm bao gồm 14 ngày phép thường và 6 ngày phép ốm. Được cấp laptop, công cụ làm việc. Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Lương cứng, trợ cấp ăn, KPI, thử việc 100% lương.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật, bảo hiểm sức khỏe 24/07.
20 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm bao gồm 14 ngày phép thường và 6 ngày phép ốm.
Được cấp laptop, công cụ làm việc.
Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

CÔNG TY TNHH SPX EXPRESS

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17, Tòa nhà Saigon Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

