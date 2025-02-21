Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11 Văn Phòng Tòa nhà Hòa Phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc:
Vị trí: Quản lý thi công
• Quản lý chi phí, khối lượng: Thống nhất biện pháp thi công chủ đạo, tiến độ tổng thể với Ban chỉ huy, Kiểm duyệt biện pháp, khối lượng, tiến độ trong hồ sơ chào thầu.
• Quản lý thi công xây dựng: Kiểm tra, đánh giá kỹ thuật, chất lượng thi công từng hạng mục công trình.
• Kiểm soát nội bộ: Kiểm tra, giám sát thi công trên công trường.
• Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
Hoặc vị trí: Quản lý dự toán
• Thực hiện công tác đấu thầu: lập dự toán đấu thầu, hoàn thiện hồ sơ đấu thầu theo quy định;
• Quản lý chi phí, giá thành hạng mục công trình, lập báo cáo giá thành quyết toán;
• Quản lý hợp đồng, hồ sơ thanh quyết toán; Kiểm tra, kiểm soát khối lượng thanh quyết toán từ các Dự án; Kiểm soát hồ sơ quyết toán trình các cấp phê duyệt;

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng phù hợp (mảng quản lý thi công hoặc mảng Quản lý dự toán)

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt (Thuộc Tập Đoàn Hòa Phát)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11 Tòa nhà Hòa phát, số 39 Nguyễn Đình Chiểu, P.Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

