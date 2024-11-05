Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Nhân viên Kế hoạch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 KCN Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Căn cứ theo thực tế sử dụng lên kế hoạch nhập hàng hóa và kế hoạch sản xuất.
- Theo dõi kế hoạch đặt hàng, kế hoạch sản xuất có điều chỉnh để phù hợp với thực tế vận hành.
- Đảm bảo cung ứng đầy đủ cho các bên sử dụng như OPS, CK, công ty thành viên,...
- Dư trù và lập kế hoạch vật tư, NVL đầy đủ cho các tổ sản xuất.
- Lên lệnh sản xuất theo đúng quy trình sản xuất, tiêu hao nguyên liệu...
- Tối ưu chi phí sản xuất và chi phí lưu kho.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán hoặc thống kê.
- Ưu tiên đã từng làm nhân viên chứng từ tại các trung tâm hoặc kho hàng, nhà máy hoặc xí nghiệp, kinh nghiệm 1 năm.
- Sử dụng được các phần mềm SAP, FAST, SSC, PO portal, ...
- Kỹ năng lập kế hoạch và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12-18 triệu + thưởng hàng tháng, thưởng tháng 13
- Hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ nhà ở (cho người ngoại tỉnh chưa có nhà HN)
- Đầy đủ BHXH, nghỉ phép, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa Toyota, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

