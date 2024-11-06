Tuyển Nhân viên Kế hoạch Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Nhân viên Kế hoạch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện nghiệp vụ Giám sát
- Thực hiện giám sát hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của Quỹ đảm bảo phù hợp với quy định về hạn chế đầu tư, hạn chế cho vay theo quy định của pháp luật và điều lệ quỹ.
- Thực hiện giám sát, bảo đảm tính hợp pháp và chỉ thanh toán từ tài sản của Quỹ, các khoản chi phù hợp với quy định
- Giám sát việc xác định giá trị tài sản ròng; kiểm tra, bảo đảm giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ
- Giám sát việc tổ chức thực hiện, kiểm tra kết quả hợp nhất, sáp nhập, giải thể và thanh lý tài sản quỹ
- Phối hợp với khách hàng thực hiện rà soát về phương pháp định giá tài sản ròng của Quỹ và giám sát việc định giá giá trị tài sản ròng của Quỹ; bảo đảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ là tính đúng, chính xác và phù hợp quy định của pháp luật, quy định tại điều lệ quỹ.
- Xác nhận các báo cáo về giá trị tài sản ròng, hoạt động đầu tư, danh mục đầu tư của Quỹ do khách hàng lập.
- Giám sát các hoạt động khác theo quy định của pháp luật
2. Thực hiện nghiêp vụ Quản trị Quỹ
- Ghi nhận kế toán các giao dịch của quỹ: ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào quỹ;
- Lập báo cáo tài chính quỹ; phối hợp, hỗ trợ tổ chức kiểm toán của quỹ trong việc thực hiện kiểm toán cho quỹ;
- Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và tại điều lệ quỹ;
- Các công việc liên quan khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng, kiểm toán hoặc chuyên ngành liên quan tại các trường đại học trong và ngoài nước;
- Có kiến thức và am hiểu về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, các quy định của chung pháp luật liên quan đến hoạt động và hạch toán kế toán của Công ty Quản lý Quỹ và các Quỹ Đầu Tư,
- Có đủ các chứng chỉ sau:
+ Chứng chỉ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; và
+ Chứng chỉ cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán; hoặc đã có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán hoặc chứng chỉ quốc tế về phân tích đầu tư chứng khoán CFA từ bậc I trở lên, CIIA từ bậc I trở lên; hoặc chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán cấp tại các quốc gia là thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD); và/hoặc
+ Chứng chỉ kế toán, hoặc chứng chỉ kế toán trưởng, hoặc kiểm toán, hoặc đã có các chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ACCA, CPA, CA (Chartered Accountants), ACA (Associate Chartered Accountants).
2. Trình độ ngoại ngữ, tin học:
- Tiếng Anh thành thạo (IELTS 6.0 hoặc tương đương), giao tiếp và đọc hiểu được các tài liệu liên quan.
- Thành thạo tin học văn phòng
3. Kinh nghiệm công tác:
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ chứng khoản (lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ..).
II. Yêu cầu về kỹ năng và phẩm chất cá nhân
- Có tư duy logic, sáng tạo, kỹ năng tổng hợp, bao quát tốt.
- Khả năng phối hợp, tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Trung thực, cẩn thận, khách quan, có tinh thần đoàn kết, phối hợp
- Cẩn trọng trong công việc, Có trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
III. Các tiêu chí ưu tiên:
- Ưu tiên kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Dịch vụ Lưu ký, Giám sát và Quản trị Quỹ tại các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài; hoặc tại các công ty kiểm toán hàng đầu VN, các Công ty Quản lý Quỹ và các Quỹ đầu tư.
- Có hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đặc thù hoạt động của các ĐCTC dựa trên kinh nghiệm công tác.

Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện
- Lương thưởng hấp dẫn
- Được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân hàng dành cho các cán bộ nhân viên
- Được tham gia các chương trình đào tạo của Ngân hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-hoach-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job259688
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Hanoia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hanoia
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 580 USD
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Tới 580 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 23 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAV
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TAV
Hạn nộp: 11/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Hanoia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hanoia
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 580 USD
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Tới 580 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 23 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAV
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TAV
Hạn nộp: 11/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu HAPAS VIỆT NAM
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH YJ Steel Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty TNHH YJ Steel Vina
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Điện tử Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Điện tử Hà Nội
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu Công Ty Cổ Phần Địa Kỹ Thuật Tiên Tiến Raito - Fecon
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN IDSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KHÔNG GIAN IDSPACE VIỆT NAM
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Pro Company
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG THĂNG LONG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Điện tử Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Điện tử Hà Nội
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Á Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Vật Tư Công Nghiệp Á Châu
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VQA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN VQA
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần thương mại Citicom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần thương mại Citicom
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Spindex Industries (Hanoi) Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD Spindex Industries (Hanoi) Co., Ltd
600 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH THACO AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty TNHH THACO AUTO
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Crystal Martin (Vietnam) Company Limited làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 700 USD Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
600 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 450 USD Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 700 USD Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Hanacans JSC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Hanacans JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 600 USD Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN N&G
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Huyndai Aluminum Vina JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Huyndai Aluminum Vina JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm