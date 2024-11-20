Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 193 Trích Sài,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách vật tư cho các dự án
Tổng hợp chi phí từng hạng mục công trình.
Tập hợp thông tin nhật ký thi công của công trình gửi về để lập báo cáo hàng ngày.
Có hiểu biết cơ bản về kế toán, cẩn thận, nhanh nhẹn,
Sắp xếp thợ cho công tác bảo trì khi cần
Các công việc khác được giao, cụ thể trao đổi thêm khi PV
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng
Nam, Nữ: từ 26 tuổi trở lên
Làm từ T2-T6, làm từ 8h30-18h, có thể online thứ 7 khi có việc phát sinh
Kinh nghiệm 1 năm trở lên, sử dụng thành thạo word, excel
Nhanh nhẹn, cẩn thận...
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty và theo quy định của nhà nước
Thưởng các ngày lễ trong năm: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch .....
Lương Tháng 13 và các chương trình phúc lợi khác theo quy định công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên
