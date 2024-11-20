Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 193 Trích Sài,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách vật tư cho các dự án

Tổng hợp chi phí từng hạng mục công trình.

Tập hợp thông tin nhật ký thi công của công trình gửi về để lập báo cáo hàng ngày.

Có hiểu biết cơ bản về kế toán, cẩn thận, nhanh nhẹn,

Sắp xếp thợ cho công tác bảo trì khi cần

Các công việc khác được giao, cụ thể trao đổi thêm khi PV

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng

Nam, Nữ: từ 26 tuổi trở lên

Làm từ T2-T6, làm từ 8h30-18h, có thể online thứ 7 khi có việc phát sinh

Kinh nghiệm 1 năm trở lên, sử dụng thành thạo word, excel

Nhanh nhẹn, cẩn thận...

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty và theo quy định của nhà nước

Thưởng các ngày lễ trong năm: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch .....

Lương Tháng 13 và các chương trình phúc lợi khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin