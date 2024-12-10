Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Novopharm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Novopharm
- Hà Nội: 47BT2 Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tham gia lập kế hoạch, xây dựng, điều phối và thực hiện các hoạt động bán hàng và tiếp thị
Tìm kiếm khách hàng từ thị trường mục tiêu
Phát triển và duy trì mối quan hệ vững chắc với các khách hàng
Phối hợp với bộ phận marketing/sale của công ty đối tác nhằm tối ưu hoá doanh thu bán hàng của đổi tác
Đề xuất chiến lược bán hàng để cải thiện hiệu suất bán hàng của thị trường có trách nhiệm
Công việc liên quan đến nhập khẩu:
Lên kế hoạch nhập khẩu nguyên phụ liệu phụ vụ sản xuất
Tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng hàng hoá
Khiếu nại/yêu cầu với nhà cung cấp đảm bảo chất lượng sản phẩm sau nhập khẩu
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Dược hoặc kinh tế, có niềm yêu thích với công việc xuất nhập khẩu
Có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, trung thực, cẩn thận, đam mê, kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Có khả năng đàm phán tốt
Có thể sắp xếp lịch làm việc phù hợp với thị trường mục tiêu
Thành thạo ứng dụng tin học văn phòng
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại Công ty TNHH Novopharm Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc: thân thiện, chuyên nghiệp, năng động.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước ngay khi kí hợp đồng chính thức. Nhân viên làm việc đủ thâm niên được mua thêm bảo hiểm y tế tự nguyện cho mình và người thân
Thu nhập cạnh tranh, ổn định, với các bạn đã có kinh nghiệm trên 1 năm
Thỏa thuận thu nhập theo năng lực. Thưởng Kpis và Thưởng theo sản lượng khi sản phẩm đi vào sản xuất.
Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau,....;
Du lịch hàng năm cùng công ty, tham gia các chương trình team building hàng quý.
Công ty hỗ trợ ăn trưa, gửi xe 100%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Novopharm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
