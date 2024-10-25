Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận đơn hàng và lên kế hoạch đặt hàng theo tháng và theo tuần. Lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch hàng về hàng ngày. Cập nhật và báo cáo liên tục khi có thay đổi Tham vấn cho quản lý về các vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho. Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của quản lý
Tiếp nhận đơn hàng và lên kế hoạch đặt hàng theo tháng và theo tuần.
Lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch hàng về hàng ngày.
Cập nhật và báo cáo liên tục khi có thay đổi
Tham vấn cho quản lý về các vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho.
Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm MS.Office, đặc biệt là Excel Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và internet. Ưu tiên cho những viên đã từng làm các vị trí kế toán, quản lý kho, kế hoạch
Sử dụng thành thạo các phần mềm MS.Office, đặc biệt là Excel
Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và internet.
Ưu tiên cho những viên đã từng làm các vị trí kế toán, quản lý kho, kế hoạch

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ:
Lương cạnh tranh + thưởng + tháng lương 13,14... Được tham gia các khoá huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của Golden Gate
Lương cạnh tranh + thưởng + tháng lương 13,14...
Được tham gia các khoá huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của Golden Gate
Cơ hội thử thách và phát triển:
Cơ hội được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, là tập đoàn F&B hàng đầu Việt Nam Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá
Cơ hội được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, là tập đoàn F&B hàng đầu Việt Nam
Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá
Văn hoá môi trường làm việc:
Làm việc Thứ 2 – Thứ 6 (8h30 – 17h30) Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.
Làm việc Thứ 2 – Thứ 6 (8h30 – 17h30)
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa Toyota, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

