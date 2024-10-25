Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận đơn hàng và lên kế hoạch đặt hàng theo tháng và theo tuần. Lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch hàng về hàng ngày. Cập nhật và báo cáo liên tục khi có thay đổi Tham vấn cho quản lý về các vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho. Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của quản lý

Tiếp nhận đơn hàng và lên kế hoạch đặt hàng theo tháng và theo tuần.

Lập kế hoạch và theo dõi kế hoạch hàng về hàng ngày.

Cập nhật và báo cáo liên tục khi có thay đổi

Tham vấn cho quản lý về các vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho.

Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm MS.Office, đặc biệt là Excel Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và internet. Ưu tiên cho những viên đã từng làm các vị trí kế toán, quản lý kho, kế hoạch

Sử dụng thành thạo các phần mềm MS.Office, đặc biệt là Excel

Nhanh nhẹn, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và internet.

Ưu tiên cho những viên đã từng làm các vị trí kế toán, quản lý kho, kế hoạch

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ:

Lương cạnh tranh + thưởng + tháng lương 13,14... Được tham gia các khoá huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của Golden Gate

Lương cạnh tranh + thưởng + tháng lương 13,14...

Được tham gia các khoá huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của Golden Gate

Cơ hội thử thách và phát triển:

Cơ hội được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, là tập đoàn F&B hàng đầu Việt Nam Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá

Cơ hội được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, là tập đoàn F&B hàng đầu Việt Nam

Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá

Văn hoá môi trường làm việc:

Làm việc Thứ 2 – Thứ 6 (8h30 – 17h30) Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.

Làm việc Thứ 2 – Thứ 6 (8h30 – 17h30)

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin