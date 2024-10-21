Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chủ động liên hệ hoặc tiếp nhận thông tin đơn hàng từ khách hàng. Xử lí đơn hàng, khai báo thông tin đơn hàng vào hệ thống và chuyển đến các bộ phận liên quan Phản hồi / cung cấp cho khách hàng thông tin phương tiện/NVGN vận chuyển Phân tích sản lượng vận hành & nhu cầu khách hàng/thị trường để xây dựng dự báo sản lượng vận hành hàng tuần. Tương tác với các bộ phận Kho / XDOCK / Vận Tải để lấy thông tin về năng lực và xác định phương án vận hành mỗi ngày Thực hiện xây dựng tuyến đường vận chuyển đảm bảo đáp ứng yêu cầu của đơn hàng, và hiệu quả Lập kế hoạch vận hành cho kho / XDOCK / Xe cho các dự án tích hợp, hàng ghép. Theo dõi, đánh giá kết quả vận hành theo báo cáo về DIFOT. Đánh giá chất lượng việc thực thi kế hoạch vận chuyển của XDOCK/Vận tải nhằm đảm bảo tính tuân thủ việc thực thi đúng kế hoạch vận chuyển & cải thiện hiệu quả vận hành Đề xuất phương án cải thiện hiệu quả vận hành. Thực hiện các báo cáo được hoàn thành chính xác, kịp thời Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý

