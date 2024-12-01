Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH MTV Logistics Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty TNHH MTV Logistics Viettel
Ngày đăng tuyển: 01/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Nhân viên Kế hoạch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH MTV Logistics Viettel

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A2, CN4, Cụm Công Nghiệp Từ Liêm, Minh khai, Bắc Từ Liêm, HN, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Đánh giá phân tích thị trường, ngành, xu hướng kinh doanh. Giao chỉ tiêu kinh doanh cho các đơn vị theo dịch vụ/tháng/năm.
- Cảnh báo, đánh giá kết quả kinh doanh gồm: theo dịch vụ, theo từng sale, từng khách hàng. Cảnh báo theo ngày/tuần/tháng/quý/năm.
- Chuẩn bị báo cáo cuộc họp, giao ban cấp Công ty, Tổng Công ty theo các số liệu về doanh thu.
- Cảnh báo, hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ, tổng hợp lên doanh thu vận hành từ các đơn vị.
- Xây dựng bài toán về các phần mềm doanh thu, làm việc trực tiếp với CNTT để thực hiện test tính năng và tham gia nghiệm thu, tổ chức đào tạo triển khai áp dụng trong toàn hệ thống.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Đại học – Cao đẳng khối ngành Kinh tế,...hoặc các ngành khác có liên quan đến Kế hoạch, Chiến lược.
- Bằng cấp:
- Kinh nghiệm và điều kiện Liên quan:
+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm báo cáo, xây dựng kế hoạch, tổng hợp doanh thu.
+ Sử dụng Excel, powerpoint thành thạo.
+ Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, cầu tiến trong công việc.

Tại Công ty TNHH MTV Logistics Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Công ty TNHH MTV Logistics Viettel, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, với các đãi ngộ hấp dẫn sau:
1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập
- Thu nhập: 12-14trđ/tháng.
- Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/Tết Nguyên đán).
2. Chương trình đào tạo, chăm sóc sức khỏe.
- Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
-
- Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.
3. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú
- Tham gia vào chương trình sinh nhật tháng do CQĐV tổ chức.
- Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.
- Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Logistics Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Km12, Quốc Lộ 32, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

