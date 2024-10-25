Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Nhân viên Kế hoạch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 163 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Dự báo nhu cầu và lên kế hoạch hàng hoá đáp ứng cho doanh thu công ty
Dựa trên các số liệu bán hàng hiện tại, xu hướng thị trường, kế hoạch bán hàng và các yếu tố khác dự báo nhu cầu của khách hàng, thời gian sản xuất của đối tác để lên kế hoạch đặt hàng phù hợp đáp ứng doanh thu công ty
Quản lý tồn kho của công ty
Tối ưu tồn kho nằm trong kế hoạch ngân sách và đáp ứng doanh thu công ty theo tháng/quí, không xảy ra tình trạng thừa hoặc thiếu hàng Đảm bảo tồn kho mục tiêu cho từng sản phẩm của từng kênh bán theo kế hoạch bán hàng bao gồm cách kênh online và các cửa hàng bán lẻ Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất: tiến độ sản xuất, thời gian hàng về kho, tiến độ mở mới sản phẩm đúng kế hoạch đề ra.
Tối ưu tồn kho nằm trong kế hoạch ngân sách và đáp ứng doanh thu công ty theo tháng/quí, không xảy ra tình trạng thừa hoặc thiếu hàng
Đảm bảo tồn kho mục tiêu cho từng sản phẩm của từng kênh bán theo kế hoạch bán hàng bao gồm cách kênh online và các cửa hàng bán lẻ
Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất: tiến độ sản xuất, thời gian hàng về kho, tiến độ mở mới sản phẩm đúng kế hoạch đề ra.
Thực hiện các báo cáo phân tích dữ liệu để đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi do đáp ứng nhu cầu bán hàng
Các báo cáo dự báo nhu cầu hàng hóa, báo cáo tồn kho, báo cáo ngân sách, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động Đề xuất, theo dõi các chương trình, kế hoạch bán hàng để giảm thiểu rủi do về hàng hóa
Các báo cáo dự báo nhu cầu hàng hóa, báo cáo tồn kho, báo cáo ngân sách, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động
Đề xuất, theo dõi các chương trình, kế hoạch bán hàng để giảm thiểu rủi do về hàng hóa

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu:
Độ tuổi từ 24 - 28 Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên kế hoạch hàng hóa Tốt nghiệp: Đại học, ưu tiên các trường Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, ... Từng làm trong các công ty thuộc lĩnh vực bán lẻ , danh mục sản phẩm phức tạp, theo mùa vụ. Yêu cầu: Thành thạo Excel, Power BI
Độ tuổi từ 24 - 28
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên kế hoạch hàng hóa
Tốt nghiệp: Đại học, ưu tiên các trường Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, ...
Từng làm trong các công ty thuộc lĩnh vực bán lẻ , danh mục sản phẩm phức tạp, theo mùa vụ.
Yêu cầu: Thành thạo Excel, Power BI
Yêu cầu:
2. Những điều cần có để phù hợp với văn hoá công ty:
Chúng mình sử dụng 100% công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc, vì vậy bạn cần yêu công nghệ và luôn nhanh nhạy trong việc tối ưu các công cụ và quy trình làm việc. Chúng mình trách nhiệm và hết mình với mục tiêu cá nhân cũng như mục tiêu công ty. Chúng mình học hỏi không ngừng để nâng cao giá trị bản thân cũng như giá trị doanh nghiệp.
Chúng mình sử dụng 100% công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc, vì vậy bạn cần yêu công nghệ và luôn nhanh nhạy trong việc tối ưu các công cụ và quy trình làm việc.
Chúng mình trách nhiệm và hết mình với mục tiêu cá nhân cũng như mục tiêu công ty.
Chúng mình học hỏi không ngừng để nâng cao giá trị bản thân cũng như giá trị doanh nghiệp.

Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1.Lương - thưởng xứng đáng
Thu nhập: 17 - 22 tr Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13. Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương. Review tăng lương 6 tháng/lần. Thưởng Lễ, Tết...
Thu nhập: 17 - 22 tr
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13.
Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.
Review tăng lương 6 tháng/lần.
Thưởng Lễ, Tết...
2. Đảm bảo đầy đủ chính sách và quyền lợi
Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc. Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức. Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành. Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn. Chế độ mua hàng nội bộ.
Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc.
Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.
Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.
Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn.
Chế độ mua hàng nội bộ.
3. Cân bằng cuộc sống và công việc, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện
Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, cuối tuần chúng mình dành thời gian để tái tạo năng lượng. Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người nói với nhau, không phải là nói về nhau. HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực. Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập. Du lịch công ty. Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ. Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...
Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, cuối tuần chúng mình dành thời gian để tái tạo năng lượng.
Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người nói với nhau, không phải là nói về nhau. HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực.
Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập.
Du lịch công ty.
Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ.
Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...
4. Ghi nhận xứng đáng
Thành viên HAPAS có cơ hội nhận thưởng cổ phần ESOP hàng năm. Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty.
Thành viên HAPAS có cơ hội nhận thưởng cổ phần ESOP hàng năm.
Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty.
5. Cơ hội phát triển
Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến. Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc. Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.
Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến.
Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.
Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 23 Tô Vĩnh Diện, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-hoach-thu-nhap-17-22-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job230208
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Hanoia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hanoia
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 580 USD
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Tới 580 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 47 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 23 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAV
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TAV
Hạn nộp: 11/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanoia
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Hanoia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hanoia
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 580 USD
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Tới 580 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 47 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Viettel Software
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Viettel Software
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 23 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BEYONO VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TAV
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH TAV làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TAV
Hạn nộp: 11/09/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG) làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 19 Triệu
CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty CP Thời Trang 360 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty CP Thời Trang 360
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICC BIG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ICC BIG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Và Dịch Vụ Xây Dựng Yên Yên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hạ Tầng SHD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Hạ Tầng SHD
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH America Indochina Management Vietnam - AIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH America Indochina Management Vietnam - AIM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH MTV Logistics Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH MTV Logistics Viettel
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Cơ Điện IEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Cơ Điện IEC
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Novopharm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Novopharm
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế SBB
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xúc Tiến Thương Mại Á Đông làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xúc Tiến Thương Mại Á Đông
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lightland làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lightland
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư và thương mại HK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO STARMED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu HAPAS VIỆT NAM
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công Ty TNHH YJ Steel Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty TNHH YJ Steel Vina
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 - 10 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Điện tử Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công ty TNHH Du lịch Dịch vụ Thương mại Điện tử Hà Nội
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm