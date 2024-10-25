Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Mức lương 17 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 163 Hoàng Cầu, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Dự báo nhu cầu và lên kế hoạch hàng hoá đáp ứng cho doanh thu công ty

Dựa trên các số liệu bán hàng hiện tại, xu hướng thị trường, kế hoạch bán hàng và các yếu tố khác dự báo nhu cầu của khách hàng, thời gian sản xuất của đối tác để lên kế hoạch đặt hàng phù hợp đáp ứng doanh thu công ty

Quản lý tồn kho của công ty

Tối ưu tồn kho nằm trong kế hoạch ngân sách và đáp ứng doanh thu công ty theo tháng/quí, không xảy ra tình trạng thừa hoặc thiếu hàng Đảm bảo tồn kho mục tiêu cho từng sản phẩm của từng kênh bán theo kế hoạch bán hàng bao gồm cách kênh online và các cửa hàng bán lẻ Phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất: tiến độ sản xuất, thời gian hàng về kho, tiến độ mở mới sản phẩm đúng kế hoạch đề ra.

Thực hiện các báo cáo phân tích dữ liệu để đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi do đáp ứng nhu cầu bán hàng

Các báo cáo dự báo nhu cầu hàng hóa, báo cáo tồn kho, báo cáo ngân sách, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động Đề xuất, theo dõi các chương trình, kế hoạch bán hàng để giảm thiểu rủi do về hàng hóa

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu:

Độ tuổi từ 24 - 28 Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí nhân viên kế hoạch hàng hóa Tốt nghiệp: Đại học, ưu tiên các trường Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, ... Từng làm trong các công ty thuộc lĩnh vực bán lẻ , danh mục sản phẩm phức tạp, theo mùa vụ. Yêu cầu: Thành thạo Excel, Power BI

Yêu cầu:

2. Những điều cần có để phù hợp với văn hoá công ty:

Chúng mình sử dụng 100% công nghệ để nâng cao hiệu quả công việc, vì vậy bạn cần yêu công nghệ và luôn nhanh nhạy trong việc tối ưu các công cụ và quy trình làm việc. Chúng mình trách nhiệm và hết mình với mục tiêu cá nhân cũng như mục tiêu công ty. Chúng mình học hỏi không ngừng để nâng cao giá trị bản thân cũng như giá trị doanh nghiệp.

Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1.Lương - thưởng xứng đáng

Thu nhập: 17 - 22 tr Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13. Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương. Review tăng lương 6 tháng/lần. Thưởng Lễ, Tết...

2. Đảm bảo đầy đủ chính sách và quyền lợi

Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc. Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức. Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành. Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn. Chế độ mua hàng nội bộ.

3. Cân bằng cuộc sống và công việc, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, cuối tuần chúng mình dành thời gian để tái tạo năng lượng. Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người nói với nhau, không phải là nói về nhau. HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực. Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập. Du lịch công ty. Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ. Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...

4. Ghi nhận xứng đáng

Thành viên HAPAS có cơ hội nhận thưởng cổ phần ESOP hàng năm. Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty.

5. Cơ hội phát triển

Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến. Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc. Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam

