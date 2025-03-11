Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH MTV Big Fun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TTTT Vạn Hạnh Mall, phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Thiết kế, sáng tạo và tổ chức các hoạt động vui chơi, trò chơi mới lạ, phù hợp với từng lứa tuổi khách hàng tại chi nhánh.

Nghiên cứu xu hướng trò chơi mới, cập nhật các ý tưởng sáng tạo để thu hút trẻ/ phụ huynh đưa con đến khu vui chơi.

Lên kế hoạch, và triển khai các sự kiện, hoạt động theo chủ đề.

Kết hợp với các bộ phận Marketing khối văn phòng để đóng góp ý kiến, triển khai chương trình marketing từ công ty.

Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các trò chơi và điều chỉnh để cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Tham vấn cho Bp.Vận hành, Giám đốc các vấn đề liên quan đến việc cải tiến chất lượng dịch vụ, doanh thu hoặc các vấn đề khác (nếu có)

Xử lý các vấn đề phàn nàn của khách hàng về chất lương dịch vụ tại trung tâm.

Truyền cảm hứng và tạo động lực làm việc cho nhân viên

Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng BP hoặc BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, tổ chức sự kiện, thiết kế trò chơi hoặc làm việc tại các khu vui chơi trẻ em.

Yêu thích trẻ em, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong việc mang lại niềm vui cho trẻ.

Kỹ năng giao tiếp, hoạt náo tốt, có thể tương tác với trẻ một cách tự nhiên.

Có khả năng lên ý tưởng, thiết kế trò chơi sáng tạo, phù hợp với từng độ tuổi.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng KPI, Bonus tháng/Quý

Kinh nghiệm từ 1 năm các ứng viên đã làm trong ngành vận hành khu vui chơi, rạp chiếu phim, F&B chuỗi nhà hàng-cà phê hoặc các ngành dịch vụ tương tự.

Trình độ tin học: Tin học văn phòng là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng xử lý tình huống tốt;

Năng động, nhanh nhạy, trung thực, làm việc có trách nhiệm và chịu áp lực công việc cao;

Quyền Lợi

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng KPI/ Quý

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ theo quy định;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

- Được tham gia vào các chuyến đi du lịch, đi nghỉ dưỡng do Công ty tổ chức.

- Được làm việc ổn định, lâu dài theo mức độ cam kết của nhân viên.

- Các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và công ty.

- Chế độ phúc lợi: Sinh nhật, thưởng lễ/tết, lương tháng 13,...

- Tặng vé mời tham gia Khu vui chơi hàng tháng

