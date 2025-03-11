Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH MTV Big Fun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH MTV Big Fun
- Hồ Chí Minh:
- TTTT Vạn Hạnh Mall, phường 12,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Thiết kế, sáng tạo và tổ chức các hoạt động vui chơi, trò chơi mới lạ, phù hợp với từng lứa tuổi khách hàng tại chi nhánh.
Nghiên cứu xu hướng trò chơi mới, cập nhật các ý tưởng sáng tạo để thu hút trẻ/ phụ huynh đưa con đến khu vui chơi.
Lên kế hoạch, và triển khai các sự kiện, hoạt động theo chủ đề.
Kết hợp với các bộ phận Marketing khối văn phòng để đóng góp ý kiến, triển khai chương trình marketing từ công ty.
Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của các trò chơi và điều chỉnh để cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
Tham vấn cho Bp.Vận hành, Giám đốc các vấn đề liên quan đến việc cải tiến chất lượng dịch vụ, doanh thu hoặc các vấn đề khác (nếu có)
Xử lý các vấn đề phàn nàn của khách hàng về chất lương dịch vụ tại trung tâm.
Truyền cảm hứng và tạo động lực làm việc cho nhân viên
Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng BP hoặc BGĐ.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích trẻ em, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết trong việc mang lại niềm vui cho trẻ.
Kỹ năng giao tiếp, hoạt náo tốt, có thể tương tác với trẻ một cách tự nhiên.
Có khả năng lên ý tưởng, thiết kế trò chơi sáng tạo, phù hợp với từng độ tuổi.
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng KPI, Bonus tháng/Quý
Kinh nghiệm từ 1 năm các ứng viên đã làm trong ngành vận hành khu vui chơi, rạp chiếu phim, F&B chuỗi nhà hàng-cà phê hoặc các ngành dịch vụ tương tự.
Trình độ tin học: Tin học văn phòng là một lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng xử lý tình huống tốt;
Năng động, nhanh nhạy, trung thực, làm việc có trách nhiệm và chịu áp lực công việc cao;
Tại Công ty TNHH MTV Big Fun Thì Được Hưởng Những Gì
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện đầy đủ theo quy định;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
- Được tham gia vào các chuyến đi du lịch, đi nghỉ dưỡng do Công ty tổ chức.
- Được làm việc ổn định, lâu dài theo mức độ cam kết của nhân viên.
- Các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và công ty.
- Chế độ phúc lợi: Sinh nhật, thưởng lễ/tết, lương tháng 13,...
- Tặng vé mời tham gia Khu vui chơi hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Big Fun
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
