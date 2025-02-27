Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 9 Phan Kế Bính, Phường Đakao,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Xây dựngvà thiết kế chương trình tour thị trường xa.

Điều hành, đặt dịch vụ, theo dõi quá trình thực hiện tour, quyết toán tour.

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc đặt phòng khách sạn, vé máy bay, phương tiện vận chuyển và các tours du lịch của Khách hàng và đại lý Quốc Tế.

Hợp tác chặt chẽ với HDV trong quá trình khách đi tour và giải quyết vấn đề xảy ra (nếu có)

Đảm bảo tất cả các yêu cầu booking, lệnh đặt chỗ và lịch trình theo xác nhận từ phía Khách hàng.

Hỗ trợ phát triển tour tuyến và các hoạt động liên quan khác.

Thực hiện cáccông việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Tour và Ban Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên.

Ưu Tiên Tiếng Anh: Nghe/Nói tốt.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, khách sạn. Ưu tiên ứng cử viên đã có kinh nghiệm điều hành tour.

Thành thạosử dụng các công cụ tin học văn phòng.

Khả năng làm việc độc lập, nắm bắt công việc tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lý tình huống tốt, có tinh thần hợp tác chặt chẽ với các bộ phận với tinh thần làm việc tập thể cao.

Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình.

Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc hiệu quả.

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thoả thuận.

Chế độ làm việc: làm việc các ngày trong tuần, nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật.

Được đóng BHXH, BHYT ngay khi làm việc chính thức tại Công ty.

Môi trường làm việc trẻ, vui vẻ, thời gian làm việc thoải mái, không gian làm việc sạch đẹp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Lữ Hành Việt - Du lịch Việt Nam

