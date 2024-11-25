Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 19, Đại lộ Hữu Nghị, KCN Vsip 1, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác kế toán
- Kiểm tra đối chiếu và tổng hợp số liệu, dữ liệu chi tiết
- Thu thập và xử lí các thông tin, chứng từ kế toán
- Làm báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN,...
- Làm các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Có tính tư duy logic khi phân tích công việc liên quan đến số liệu
- Vi tính văn phòng thành thạo
- Tính nhạy bén về chữ số
- Biết tiếng hoa tối thiểu HSK4 trở lên
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, ham hỏi hỏi
- Có thể đi công tác ở nhà máy 2 ( Biên Hòa-Đồng Nai , tần suất 1-2 ngày/ tuần), có xe đưa đón
Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương, thưởng cạnh tranh, review lương hằng năm
- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ-2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)
- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn
- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động
- BH tai nạn 24/7, 12 ngày phép năm
- Du lịch hàng năm
- Đào tào chuyên môn, tay nghề, được cử đi nước ngoài đào tạo (nếu cần thiết)
- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên
- Trợ cấp nuôi con nhỏ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
