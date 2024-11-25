Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 19, Đại lộ Hữu Nghị, KCN Vsip 1, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác kế toán

- Kiểm tra đối chiếu và tổng hợp số liệu, dữ liệu chi tiết

- Thu thập và xử lí các thông tin, chứng từ kế toán

- Làm báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN,...

- Làm các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên

- Có tính tư duy logic khi phân tích công việc liên quan đến số liệu

- Vi tính văn phòng thành thạo

- Tính nhạy bén về chữ số

- Biết tiếng hoa tối thiểu HSK4 trở lên

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, ham hỏi hỏi

- Có thể đi công tác ở nhà máy 2 ( Biên Hòa-Đồng Nai , tần suất 1-2 ngày/ tuần), có xe đưa đón

Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng cạnh tranh, review lương hằng năm

- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ-2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)

- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn

- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động

- BH tai nạn 24/7, 12 ngày phép năm

- Du lịch hàng năm

- Đào tào chuyên môn, tay nghề, được cử đi nước ngoài đào tạo (nếu cần thiết)

- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên

- Trợ cấp nuôi con nhỏ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

