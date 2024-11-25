Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 19, Đại lộ Hữu Nghị, KCN Vsip 1, Thuận An, Bình Dương, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác kế toán
- Kiểm tra đối chiếu và tổng hợp số liệu, dữ liệu chi tiết
- Thu thập và xử lí các thông tin, chứng từ kế toán
- Làm báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN,...
- Làm các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Có tính tư duy logic khi phân tích công việc liên quan đến số liệu
- Vi tính văn phòng thành thạo
- Tính nhạy bén về chữ số
- Biết tiếng hoa tối thiểu HSK4 trở lên
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, ham hỏi hỏi
- Có thể đi công tác ở nhà máy 2 ( Biên Hòa-Đồng Nai , tần suất 1-2 ngày/ tuần), có xe đưa đón

Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng cạnh tranh, review lương hằng năm
- Thưởng tiếng Hoa từ 600.000VNĐ-2.500.000VNĐ (Nếu có chứng chỉ HSK3 - HSK6)
- Cơ hội thăng tiến hấp dẫn
- BHXH- YT- TN theo quy định của luật Lao động
- BH tai nạn 24/7, 12 ngày phép năm
- Du lịch hàng năm
- Đào tào chuyên môn, tay nghề, được cử đi nước ngoài đào tạo (nếu cần thiết)
- Quà lễ, Tết, Trung thu, sinh nhật cho nhân viên
- Trợ cấp nuôi con nhỏ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VISION INTERNATIONAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 19, Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

