Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 75 Triệu

Mức lương 7 - 75 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 75 Triệu

Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan đến thuế, kê khai, quyết toán thuế

Quản lý các giao dịch tài chính của công ty: lập hóa đơn, phiếu chi, thu, đơn thanh toán, đề nghị

Báo cáo tài chính, báo cáo quỹ, kiểm soát giấy tờ chứng từ, hóa đơn

Làm các công việc liên quan hỗ trợ kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm 6 tháng

Có laptop cá nhân, sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Chăm chỉ, chịu khó, là người tuân thủ kỷ luật, đề cao tính trung thực

Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc linh hoạt 9h00 - 18h00 hoặc 13h00 - 22h00, nghỉ chủ nhật

Lương cứng 7.000.000VNĐ

Được tham gia đầy đủ các hoạt động công ty

Hưởng đầy đủ các phúc lợi, đóng bảo hiểm xã hội, lễ tết, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution

