Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 75 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution
Mức lương
7 - 75 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 75 Triệu
Hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan đến thuế, kê khai, quyết toán thuế
Quản lý các giao dịch tài chính của công ty: lập hóa đơn, phiếu chi, thu, đơn thanh toán, đề nghị
Báo cáo tài chính, báo cáo quỹ, kiểm soát giấy tờ chứng từ, hóa đơn
Làm các công việc liên quan hỗ trợ kế toán tổng hợp
Với Mức Lương 7 - 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 6 tháng
Có laptop cá nhân, sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Chăm chỉ, chịu khó, là người tuân thủ kỷ luật, đề cao tính trung thực
Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc linh hoạt 9h00 - 18h00 hoặc 13h00 - 22h00, nghỉ chủ nhật
Lương cứng 7.000.000VNĐ
Được tham gia đầy đủ các hoạt động công ty
Hưởng đầy đủ các phúc lợi, đóng bảo hiểm xã hội, lễ tết, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại quốc tế Evolution
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
