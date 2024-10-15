Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1L, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kiểm tra chứng từ và phân bổ chi phí với từng loại dịch vụ; Làm Dự trù thu chi trong tháng và kế hoạch dòng tiền theo quý trình Ban TGĐ; Kiểm soát tình hình công nợ của công ty; Phân bổ CCDC và khấu hao TSCĐ hàng tháng; Theo dõi tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng; Lập hồ sơ bảo lãnh, vay vốn ngân hàng (hỗ trợ); Kế toán các khoản đầu tư, ký quỹ, các khỏa thuế, phí, lệ phí; Định kỳ nộp báo cáo tài chính, bảng tập hợp chi phí lên lãi lỗ cụ thể tương ứng với từng loại doanh thu gửi Ban lãnh đạo; Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, Thuế TNDN và BCTC năm; Tập hợp kết chuyển số liệu hàng tháng, quý, năm; Cung cấp số liệu, giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị... và các chuyên ngành tương đương. Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm MS Office, phầm mềm kế toán).. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công . Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt, thương mại dịch vụ xây dựng, thiết bị xây dựng, sửa chữa bảo dưỡng... Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị... và các chuyên ngành tương đương.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm MS Office, phầm mềm kế toán)..
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công . Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định..
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt, thương mại dịch vụ xây dựng, thiết bị xây dựng, sửa chữa bảo dưỡng...
Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce Thì Được Hưởng Những Gì

a. Chế độ tiền lương, thưởng – Mức lương: 15tr – 20tr, cam kết không nợ lương và được xét tăng lương định kỳ; – Thưởng các ngày Lễ, Tết: 30/4, 01/5, 02/9, 01/01, lương tháng 13; – Thưởng đột xuất khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;, nhân viên tiêu biểu; thưởng thâm niên,... b. Chế độ phúc lợi – Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; – Được thăm hỏi ốm đau, thai sản; tặng quà Sinh nhật, 8/3, 20/10, Trung Thu cho con em CBNV; – Ngoài ra trong quá trình làm việc còn được tham gia các hoạt động ngoại khóa như văn nghệ, thể thao, hội thi tay nghề,... c. Chính sách đào tạo và phát triển – Được đào tạo các kiến thức, lĩnh vực chuyên môn, văn hoá doanh nghiệp để phát triển theo định hướng nghề nghiệp của Tập đoàn; – Được Công ty hỗ trợ tổ chức thi các chứng chỉ liên quan đến ngành nghề nhằm phục vụ tốt công việc chuyên môn tại đơn vị Công tác.
a. Chế độ tiền lương, thưởng
b. Chế độ phúc lợi
c. Chính sách đào tạo và phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce

Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1L, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

