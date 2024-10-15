Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce
- Hà Nội: Tầng 1L, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Kiểm tra chứng từ và phân bổ chi phí với từng loại dịch vụ;
Làm Dự trù thu chi trong tháng và kế hoạch dòng tiền theo quý trình Ban TGĐ;
Kiểm soát tình hình công nợ của công ty;
Phân bổ CCDC và khấu hao TSCĐ hàng tháng; Theo dõi tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng;
Lập hồ sơ bảo lãnh, vay vốn ngân hàng (hỗ trợ);
Kế toán các khoản đầu tư, ký quỹ, các khỏa thuế, phí, lệ phí;
Định kỳ nộp báo cáo tài chính, bảng tập hợp chi phí lên lãi lỗ cụ thể tương ứng với từng loại doanh thu gửi Ban lãnh đạo;
Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, Thuế TNDN và BCTC năm; Tập hợp kết chuyển số liệu hàng tháng, quý, năm;
Cung cấp số liệu, giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Kiểm tra chứng từ và phân bổ chi phí với từng loại dịch vụ;
Làm Dự trù thu chi trong tháng và kế hoạch dòng tiền theo quý trình Ban TGĐ;
Kiểm soát tình hình công nợ của công ty;
Phân bổ CCDC và khấu hao TSCĐ hàng tháng; Theo dõi tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng;
Lập hồ sơ bảo lãnh, vay vốn ngân hàng (hỗ trợ);
Kế toán các khoản đầu tư, ký quỹ, các khỏa thuế, phí, lệ phí;
Định kỳ nộp báo cáo tài chính, bảng tập hợp chi phí lên lãi lỗ cụ thể tương ứng với từng loại doanh thu gửi Ban lãnh đạo;
Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, Thuế TNDN và BCTC năm; Tập hợp kết chuyển số liệu hàng tháng, quý, năm;
Cung cấp số liệu, giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị... và các chuyên ngành tương đương.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm MS Office, phầm mềm kế toán)..
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công . Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định..
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt, thương mại dịch vụ xây dựng, thiết bị xây dựng, sửa chữa bảo dưỡng...
Chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận, có trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.
Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce Thì Được Hưởng Những Gì
a. Chế độ tiền lương, thưởng
b. Chế độ phúc lợi
c. Chính sách đào tạo và phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tce
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI