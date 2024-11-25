Tuyển Kế toán tổng hợp Yonah Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Yonah Education
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Yonah Education

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Yonah Education

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 32, Ngõ 133 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác Kế toán của Công ty.
- Kiểm tra, thanh toán lương, thưởng cho nhân viên, giáo viên và làm hạch toán chi phí hàng tháng.
- Theo dõi các khoản phải thu, phải trả, tạm ứng.
- Xuất hoá đơn, chứng từ, khấu trừ thuế theo yêu cầu.
- Báo cáo thuế hàng quý và quyết toán thuế hàng năm: VAT, TNCN, TNDN.
- Báo cáo thuế TNCN, TNDN theo quy định thuế hiện tại.
- Báo cáo tài chính hàng quý.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt hàng ngày và khớp quỹ cuối tháng.
- Báo cáo và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh xảy ra.
- Thực hiện công tác quản trị hành chính, văn phòng, và các nhiệm vụ khác theo phân công của Công ty.
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ 2 – Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 trong 1 tháng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại các vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các đơn vị trong lĩnh vực Giáo dục.
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm Kế toán, đặc biệt là phần mềm Misa.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm báo cáo Thuế.
- Trung thực, làm việc chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm với công việc, tích cực, chủ động, ham học hỏi và có khả năng teamwork tốt.

Tại Yonah Education Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận: 8-12 triệu/tháng.
- Lương tháng 13; Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước.
- Được tham gia các khóa đào tạo tiếng Anh.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị văn phòng.
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển kỹ năng và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Yonah Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Yonah Education

Yonah Education

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 32, Ngõ 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

